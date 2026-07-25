Поставки по коридору "Север-Юг" выросли на десять процентов, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поставки по транспортному коридору "Север-Юг" за пять месяцев 2026 года выросли на 10%, заявил президент РФ Владимир Путин.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Поставки по транспортному коридору "Север-Юг" растут, за пять месяцев 2026 года они выросли на 10%, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
Российский лидер в ходе своего выступления отметил, что РФ и Казахстан активно взаимодействуют в развитии международного транспортного маршрута "Север -Юг".
"Поставки по этому коридору неуклонно растут. За пять месяцев текущего года, например, выросли на 10%", - сказал Путин на пленарном заседании форума.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля.