Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент РФ Владимир Путин рассказал, что отец президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева зимой 1945 года после тяжелого ранения проходил лечение в Омске.

Президенты России и Казахстана провели двусторонние переговоры в Омске перед участием в форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Отец президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева зимой 1945 года после тяжелого ранения проходил лечение в Омске, поэтому для казахстанского лидера этот город - не рядовое место в России, рассказал президент РФ Владимир Путин.

Президенты России Казахстана провели двусторонние переговоры в Омске перед участием в форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

"Для вас тоже Омск - это не рядовое место в России... Здесь после тяжелого ранения зимой 1945 года проходил лечение отец действующего президента Касым-Жомарта Кемелевича", - сказал Путин на встрече.