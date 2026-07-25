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Путин рассказал об особом значении Омска для семьи Токаева - РИА Новости, 25.07.2026
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16:15 25.07.2026
Путин рассказал об особом значении Омска для семьи Токаева

Путин назвал Омск не рядовым местом в России для Токаева

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин рассказал, что отец президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева зимой 1945 года после тяжелого ранения проходил лечение в Омске.
  • Президенты России и Казахстана провели двусторонние переговоры в Омске перед участием в форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Отец президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева зимой 1945 года после тяжелого ранения проходил лечение в Омске, поэтому для казахстанского лидера этот город - не рядовое место в России, рассказал президент РФ Владимир Путин.
Президенты России и Казахстана провели двусторонние переговоры в Омске перед участием в форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
"Для вас тоже Омск - это не рядовое место в России... Здесь после тяжелого ранения зимой 1945 года проходил лечение отец действующего президента Касым-Жомарта Кемелевича", - сказал Путин на встрече.
Зимой 1945 года отца президента Казахстана, фронтовика Кемеля Токаевича Токаева эвакуировали в Омск с ранением, где молодой хирург Гавриил Илизаров сделал ему операцию и сохранил ногу.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
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ОмскРоссияКазахстанКасым-Жомарт ТокаевВладимир Путин
 
 
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