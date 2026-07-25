Россия и Казахстан расширят беспилотные грузоперевозки, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Казахстан намерены расширять географию беспилотных грузоперевозок.
- В мае запущена первая линия беспилотного автомобильного грузового сообщения Москва — Астана.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Россия и Казахстан намерены расширять географию беспилотных грузоперевозок, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
"В мае запущена первая линия беспилотного автомобильного грузового сообщения Москва - Астана. В будущем такие перевозки планируется осуществлять и по другим международным маршрутам", - сказал Путин.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля.