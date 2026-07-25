Путин назвал перспективы сотрудничества России и Казахстана обширными

"У России и Казахстана имеются поистине обширные перспективы для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества как в области транспорта и логистики, что как раз и обсуждается на нашем форуме, так и во всех других сферах экономики и социальной жизни", - сказал Путин на пленарном заседании форума.