Путин назвал перспективы сотрудничества России и Казахстана обширными

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин назвал обширными перспективы сотрудничества России и Казахстана во всех сферах.
- Президент России и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приняли участие в форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал обширными перспективы сотрудничества России и Казахстана во всех сферах.
Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приняли участие в форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
"У России и Казахстана имеются поистине обширные перспективы для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества как в области транспорта и логистики, что как раз и обсуждается на нашем форуме, так и во всех других сферах экономики и социальной жизни", - сказал Путин на пленарном заседании форума.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля.