Путин отметил взаимодействие России и Казахстана в проекте "Север—Юг"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин отметил активное взаимодействие России и Казахстана при реализации проекта транспортного коридора "Север-Юг".
- Восточная ветка коридора связывает российские порты на Черном и Балтийском морях, в Арктике, регионы в центральной части страны, в Сибири через казахстанскую территорию с Туркменистаном и Ираном.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил активное взаимодействие России и Казахстана при реализации проекта транспортного коридора "Север-Юг".
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев принимают участие в форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
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"Россия и Казахстан активно взаимодействуют в развитии международного транспортного маршрута "Север-Юг". Его восточная ветка связывает российские порты на Черном и Балтийском морях, в Арктике, регионы в центральной части страны, в Сибири через казахстанскую территорию с Туркменистаном и Ираном", - сказал Путин в ходе пленарного заседания форума.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля.