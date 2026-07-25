Путин отметил взаимодействие России и Казахстана в проекте "Север—Юг"

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"Россия и Казахстан активно взаимодействуют в развитии международного транспортного маршрута "Север-Юг". Его восточная ветка связывает российские порты на Черном и Балтийском морях, в Арктике, регионы в центральной части страны, в Сибири через казахстанскую территорию с Туркменистаном и Ираном", - сказал Путин в ходе пленарного заседания форума.