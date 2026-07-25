Товарооборот России и Казахстана вырос на четыре процента, заявил Путин

ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Казахстаном за пять месяцев текущего года прибавил свыше 4%, в прошлом году он составил 28 миллиардов долларов, сообщил президент России Владимир Путин.

"В прошлом году он - почти 28 миллиардов... Прилично, а за первые пять месяцев текущего года еще прибавил свыше 4%. Во всяком случае, по данным нашей статистики. Это хорошая динамика, говорящая о том, что у нас хорошие перспективы, а они определяются в том числе инвестициями. Инвестиции сегодня создают условия и показатели на будущее", - сказал Путин.