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Товарооборот России и Казахстана вырос на четыре процента, заявил Путин - РИА Новости, 25.07.2026
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16:06 25.07.2026
Товарооборот России и Казахстана вырос на четыре процента, заявил Путин

Путин: товарооборот России и Казахстана за пять месяцев вырос на 4%

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Товарооборот между Россией и Казахстаном за пять месяцев текущего года прибавил свыше 4%.
  • Российские предприятия участвуют в 70 инвестиционных проектах в Казахстане с общим объемом около 30 миллиардов долларов.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Казахстаном за пять месяцев текущего года прибавил свыше 4%, в прошлом году он составил 28 миллиардов долларов, сообщил президент России Владимир Путин.
В субботу Путин прилетел в Омск. Перед участием в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана лидер РФ провел двустороннюю встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. На встрече президент России отметил, что отношения Москвы и Астаны носят стратегический характер, об этом говорит и уровень растущего товарооборота.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
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"В прошлом году он - почти 28 миллиардов... Прилично, а за первые пять месяцев текущего года еще прибавил свыше 4%. Во всяком случае, по данным нашей статистики. Это хорошая динамика, говорящая о том, что у нас хорошие перспективы, а они определяются в том числе инвестициями. Инвестиции сегодня создают условия и показатели на будущее", - сказал Путин.
Президент отметил, что российские предприятия участвуют в 70 инвестиционных проектах в Казахстане с общим объемом около 30 миллиардов долларов.
"Россия - крупнейший инвестор в казахстанскую экономику, причем это по очень разным направлениям. Наши отношения диверсифицированы хорошо. Это и металлургическая промышленность, машиностроение, энергетика, фармацевтика и ряд других направлений", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
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ЭкономикаРоссияКазахстанОмскВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
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