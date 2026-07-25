Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске

Путин подчеркнул значение памяти о ВОВ для народов России и Казахстана

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул значение памяти о победе в Великой Отечественной войне.

Президенты провели двусторонние переговоры в Омске перед участием в форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул значение памяти о победе в Великой Отечественной войне для народов России и Казахстана.

Президенты России Казахстана провели двусторонние переговоры в Омске перед участием в форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

Путин рассказал, что в Омске зимой 1945 года отец Токаева проходил лечение после тяжелого ранения.