Путин подчеркнул значение памяти о ВОВ для народов России и Казахстана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул значение памяти о победе в Великой Отечественной войне.
- Президенты провели двусторонние переговоры в Омске перед участием в форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул значение памяти о победе в Великой Отечественной войне для народов России и Казахстана.
Президенты России и Казахстана провели двусторонние переговоры в Омске перед участием в форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
Путин рассказал, что в Омске зимой 1945 года отец Токаева проходил лечение после тяжелого ранения.
"Это лишний раз подчеркивает причины, по которым мы придаем огромное значение памяти о Великой Отечественной войне, и вкладе наших народов в победу над нацизмом", - сообщил глава государства.