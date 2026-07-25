Путин рассказал о региональном сотрудничестве России и Казахстана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил о большой роли регионального сотрудничества в развитии отношений России и Казахстана.
- XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о большой роли регионального сотрудничества в развитии отношений РФ и Казахстана.
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
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"На только что состоявшихся у нас с президентом Казахстана переговорах мы высоко оценили деятельное участие регионов в продвижении всего комплекса российско-казахстанского партнерства", - сказал Путин на пленарном заседании форума.
Он отметил активизацию торговли и рост инвестиционных потоков.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля.