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Путин выступил на форуме сотрудничества России и Казахстана в Омске - РИА Новости, 25.07.2026
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16:01 25.07.2026 (обновлено: 16:03 25.07.2026)
Путин выступил на форуме сотрудничества России и Казахстана в Омске

Путин выступил на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
  • Центральная тема XXII Форума межрегионального сотрудничества — "Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества".
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске, передает корреспондент РИА Новости.
Путин вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в субботу участвует в работе этого форума.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля. Центральная тема в этом году - "Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества". Участниками мероприятия стали вице-премьеры, руководители министерств и ведомств, главы регионов России и Казахстана, представители парламентов, деловых и экспертных кругов двух стран.
Россия и Казахстан ежегодно с 2003 года проводят такие форумы, они стали площадкой для обсуждения перспективных направлений взаимодействия между регионами и укрепления деловых контактов.
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