Путин выступил на форуме сотрудничества России и Казахстана в Омске

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.

Центральная тема XXII Форума межрегионального сотрудничества — "Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества".

ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске, передает корреспондент РИА Новости.

Путин вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в субботу участвует в работе этого форума.

XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля. Центральная тема в этом году - "Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества". Участниками мероприятия стали вице-премьеры, руководители министерств и ведомств, главы регионов России и Казахстана, представители парламентов, деловых и экспертных кругов двух стран.