Путин выступил на форуме сотрудничества России и Казахстана в Омске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
- Центральная тема XXII Форума межрегионального сотрудничества — "Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества".
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске, передает корреспондент РИА Новости.
Путин вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в субботу участвует в работе этого форума.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля. Центральная тема в этом году - "Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества". Участниками мероприятия стали вице-премьеры, руководители министерств и ведомств, главы регионов России и Казахстана, представители парламентов, деловых и экспертных кругов двух стран.
Россия и Казахстан ежегодно с 2003 года проводят такие форумы, они стали площадкой для обсуждения перспективных направлений взаимодействия между регионами и укрепления деловых контактов.