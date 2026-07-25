Путин пообещал проинформировать Токаева о ситуации на Украине

ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал в деталях проинформировать лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева о ситуации на украинском направлении.

"Что касается украинского направления, то я Вас в ходе нашей беседы сегодняшней обязательно проинформирую в деталях", - сказал Путин в ходе встречи.