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Путин рассказал о сотрудничестве России и Казахстана на международной арене - РИА Новости, 25.07.2026
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15:48 25.07.2026
Путин рассказал о сотрудничестве России и Казахстана на международной арене

Путин: Россия и Казахстан активно сотрудничают на международной арене

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Россия и Казахстан активно сотрудничают на международной арене.
  • Президенты России и Казахстана провели двусторонние переговоры в Омске перед участием в XXII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Россия и Казахстан активно сотрудничают на международной арене, заявил президент России Владимир Путин, предложив сверить часы по работе Москвы и Астаны в ОДКБ и ЕАЭС.
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели двусторонние переговоры в Омске перед участием в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
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"Мы сотрудничаем на международной арене активно, во всех наших региональных организациях принимаем самое активное участие", - сообщил он.
Российский лидер отметил, что в 2026 году РФ председательствует в ОДКБ, а Казахстан в ЕАЭС.
"Здесь тоже есть нам о чем поговорить, сверить часы", - добавил он.
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РоссияКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевОмск
 
 
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