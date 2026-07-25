Путин рассказал о сотрудничестве России и Казахстана на международной арене

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия и Казахстан активно сотрудничают на международной арене.
- Президенты России и Казахстана провели двусторонние переговоры в Омске перед участием в XXII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Россия и Казахстан активно сотрудничают на международной арене, заявил президент России Владимир Путин, предложив сверить часы по работе Москвы и Астаны в ОДКБ и ЕАЭС.
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели двусторонние переговоры в Омске перед участием в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
"Мы сотрудничаем на международной арене активно, во всех наших региональных организациях принимаем самое активное участие", - сообщил он.
Российский лидер отметил, что в 2026 году РФ председательствует в ОДКБ, а Казахстан в ЕАЭС.
"Здесь тоже есть нам о чем поговорить, сверить часы", - добавил он.