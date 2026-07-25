Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске

Путин рассказал о сотрудничестве России и Казахстана на международной арене

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин заявил, что Россия и Казахстан активно сотрудничают на международной арене.

Президенты России и Казахстана провели двусторонние переговоры в Омске перед участием в XXII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Россия и Казахстан активно сотрудничают на международной арене, заявил президент России Владимир Путин, предложив сверить часы по работе Москвы и Астаны в ОДКБ и ЕАЭС.

Президенты России Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели двусторонние переговоры в Омске перед участием в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

"Мы сотрудничаем на международной арене активно, во всех наших региональных организациях принимаем самое активное участие", - сообщил он.

Российский лидер отметил, что в 2026 году РФ председательствует в ОДКБ, а Казахстан в ЕАЭС.