Путин и Токаев могут обсудить в Омске атаки ВСУ на КТК, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретятся в Омске для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества.
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на встрече может быть обсуждена тема атак ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев на встрече в Омске могут обсудить в том числе атаки ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Будет обмен мнениями по всем вопросам, в том числе эта очень важная тема", - сказал Песков ИС "Вести".
Пресс-секретарь президента отметил, что атаки ВСУ на КТК являются нападением Украины на Казахстан, Россию и США., поскольку американские компании тоже входят в число акционеров КТК.
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"Поэтому я бы не исключал, что действительно эта тема будет упоминаться", - добавил Песков.
Перевалка нефти с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) была приостановлена в конце прошлой недели, когда танкеры подверглись целенаправленной террористической атаке БПЛА. МИД Казахстана заявил 19 июля, что рассматривает атаки на суда, задействованные в транспортировке нефти КТК, как посягательство на интересы страны. Как сообщила 23 июля пресс-служба министерства энергетики Казахстана, погрузка нефти на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) временно приостановлена в целях безопасности.