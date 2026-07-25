Путин и Токаев могут обсудить в Омске атаки ВСУ на КТК, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретятся в Омске для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на встрече может быть обсуждена тема атак ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев на встрече в Омске могут обсудить в том числе атаки ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В субботу Путин прилетел в Омск , где вместе с Токаевым примет участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

"Будет обмен мнениями по всем вопросам, в том числе эта очень важная тема", - сказал Песков ИС " Вести ".

Пресс-секретарь президента отметил, что атаки ВСУ на КТК являются нападением Украины на Казахстан, Россию и США., поскольку американские компании тоже входят в число акционеров КТК.

« "Поэтому я бы не исключал, что действительно эта тема будет упоминаться", - добавил Песков.