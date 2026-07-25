В Омске Путин и Токаев осмотрели стенды с видеопрезентацией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев прибыли на XXII Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Омске.
- Лидеры двух стран осмотрели стенды с видеопрезентациями, посвященными сотрудничеству в области транспорта, торговли, выхода на новые рынки и искусственного интеллекта.
ОМСК, 25 июля - РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в Омске осматривают стенды с видеопрезентацией.
Лидеры прибыли на площадку областного Конгресс-холла на XXII Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. После приветствия и совместного фотографирования вице-премьер Алексей Оверчук РФ представил главам стран стенды с видеопрезентацией, посвященные сотрудничеству двух государств.
В частности, презентация была посвящена транспортному каркасу сотрудничества, развитию торговли и выходу на новые рынки.
Вторую часть презентации, посвященную технологии искусственного интеллекта, Путину и Токаеву представил заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев