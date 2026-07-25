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В Омске Путин и Токаев осмотрели стенды с видеопрезентацией - РИА Новости, 25.07.2026
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15:24 25.07.2026
В Омске Путин и Токаев осмотрели стенды с видеопрезентацией

В Омске Путин и Токаев осмотрели стенды о сотрудничестве двух государств

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев прибыли на XXII Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Омске.
  • Лидеры двух стран осмотрели стенды с видеопрезентациями, посвященными сотрудничеству в области транспорта, торговли, выхода на новые рынки и искусственного интеллекта.
ОМСК, 25 июля - РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в Омске осматривают стенды с видеопрезентацией.
Лидеры прибыли на площадку областного Конгресс-холла на XXII Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. После приветствия и совместного фотографирования вице-премьер Алексей Оверчук РФ представил главам стран стенды с видеопрезентацией, посвященные сотрудничеству двух государств.
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В частности, презентация была посвящена транспортному каркасу сотрудничества, развитию торговли и выходу на новые рынки.
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РоссияКазахстанОмскВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевАлексей Оверчук
 
 
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