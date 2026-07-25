Путин прибыл в Омск, где проведет переговоры с Токаевым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин прибыл в Омск для участия в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
- Перед началом мероприятия он проведет переговоры с Токаевым.
ОМСК, 25 июл — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Омск, где примет участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Перед началом мероприятия он проведет переговоры с президентом соседней страны Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудят актуальные темы взаимодействия Москвы и Астаны.
Казахстанский лидер уже прибыл в Россию для участия в мероприятии.
XXII Форум межрегионального сотрудничества двух стран проходит в Омске 24-25 июля. Впервые его провели в 2003 году.
Накануне Путин посетил Иркутский авиационный завод, где осмотрел новый пассажирский лайнер МС-21-310 с комплектующими и системами только российского производства, а также образец модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М, который месяц назад совершил первый полет.