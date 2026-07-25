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Путин прибыл в Омск, где проведет переговоры с Токаевым - РИА Новости, 25.07.2026
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14:38 25.07.2026 (обновлено: 15:02 25.07.2026)
Путин прибыл в Омск, где проведет переговоры с Токаевым

Путин прибыл в Омск, где проходит форум сотрудничества России и Казахстана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин прибыл в Омск
Владимир Путин прибыл в Омск - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин прибыл в Омск
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин прибыл в Омск для участия в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
  • Перед началом мероприятия он проведет переговоры с Токаевым.
ОМСК, 25 июл — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Омск, где примет участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Перед началом мероприятия он проведет переговоры с президентом соседней страны Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудят актуальные темы взаимодействия Москвы и Астаны.
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XXII Форум межрегионального сотрудничества двух стран проходит в Омске 24-25 июля. Впервые его провели в 2003 году.
Накануне Путин посетил Иркутский авиационный завод, где осмотрел новый пассажирский лайнер МС-21-310 с комплектующими и системами только российского производства, а также образец модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М, который месяц назад совершил первый полет.
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ОмскКазахстанРоссияВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевИркутский авиационный заводМС-21
 
 
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