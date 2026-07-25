Путин прибыл в Омск, где проведет переговоры с Токаевым

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин прибыл в Омск для участия в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Перед началом мероприятия он проведет переговоры с Токаевым.

ОМСК, 25 июл — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Омск, где примет участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Перед началом мероприятия он проведет переговоры с президентом соседней страны Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудят актуальные темы взаимодействия Москвы и Астаны.

Казахстанский лидер уже прибыл в Россию для участия в мероприятии.

XXII Форум межрегионального сотрудничества двух стран проходит в Омске 24-25 июля. Впервые его провели в 2003 году.