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Путин и Токаев проведут встречу в Омске - РИА Новости, 25.07.2026
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07:08 25.07.2026 (обновлено: 07:13 25.07.2026)
Путин и Токаев проведут встречу в Омске

Путин и Токаев на встрече в Омске обсудят взаимодействие двух стран

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведут встречу в Омске.
  • На встрече будут обсуждаться актуальные темы взаимодействия России и Казахстана.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе отдельной встречи в Омске в субботу обсудят актуальные темы взаимодействия двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.
"25 июля 2026 года в Омске состоится XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором примут участие Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев", - сообщает пресс-служба.
"Перед пленарным заседанием Форума Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе отдельной встречи обсудят актуальные темы взаимодействия России и Казахстана", - говорится в сообщении.
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ОмскКазахстанРоссияВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевПолитика
 
 
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