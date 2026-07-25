Путин и Токаев проведут встречу в Омске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведут встречу в Омске.
- На встрече будут обсуждаться актуальные темы взаимодействия России и Казахстана.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе отдельной встречи в Омске в субботу обсудят актуальные темы взаимодействия двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.
"25 июля 2026 года в Омске состоится XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором примут участие Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев", - сообщает пресс-служба.
"Перед пленарным заседанием Форума Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе отдельной встречи обсудят актуальные темы взаимодействия России и Казахстана", - говорится в сообщении.