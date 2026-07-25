Путин посетит Омск, где проходит форум сотрудничества России и Казахстана

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент РФ Владимир Путин посетит Омск, где проходит форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

В пятницу президент работал в Иркутске, где побывал на авиазаводе и осмотрел первый полностью импортозамещенный пассажирский самолет МС-21-310.

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетит Омск, где в эти дни проходит форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Глава государства в пятницу работал в Иркутске , побывал на Иркутском авиазаводе и осмотрел первый полностью импортозамещенный пассажирский самолет МС-2 1-310.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил журналистам, что из Иркутска президент отправится в Омск, где запланированы совместные российско-казахстанские мероприятия.

XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля. Мероприятие проводится с 2003 года, в минувшем году форум состоялся в Казахстане. До этого Омск принимал российско-казахстанские межрегиональные форумы дважды – в 2003 и 2019 годах, оба прошли с участием лидеров двух стран.

Подготовка к очередному форуму обсуждалась на встрече президента России с губернатором Омской области Виталием Хоценко в мае. Глава региона тогда пригласил Путина приехать в Омск вместе с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президент России обещал обсудить с казахстанским коллегой совместное участие в этом форуме.

Хоценко отмечал особенно тесные связи Омской области с приграничными Павлодарской и Северо-Казахстанской областями, в том числе родственные отношения многих жителей этих регионов. Губернатор упоминал, что Омск является особым местом и для семьи президента Казахстана - именно туда зимой 1945 года эвакуировали его отца, фронтовика Кемеля Токаева на лечение после тяжелого ранения.