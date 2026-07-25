Пранкеры Вован и Лексус дали совет, как не попасться на уловки мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ Пранкеры Вован и Лексус рекомендуют сократить до минимума общение по телефону с неизвестными.

При первых подозрениях во время разговора необходимо без объяснений его прекратить.

Триггерами для прекращения беседы должны стать темы, касающиеся денег, попытки запугивания, давления на эмоции, а также просьбы быстро что-то сделать, прислать коды или данные.

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Общение с неизвестными по телефону рекомендуется сократить до минимума, а к любому звонку лучше относиться с недоверием и при первых подозрениях обрывать беседу, чтобы избежать мошенников, рассказали РИА Новости известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).

"Прежде всего, постарайтесь до минимума сократить общение по телефону с неизвестными", - ответили они на вопрос, как себя вести, чтобы не попасться на уловки мошенников.

Пранкеры напомнили, что телефон - это уже аппарат повышенной опасности.

"Так что к любому звонку относитесь с недоверием", - добавили они.

По их словам, подделать номер, голос даже близкого человека сегодня не проблема и лучше родственнику или знакомому сразу самому перезвонить и убедиться, что звонок реально от него.

"Вообще, если во время разговора вас что-то смущает, вы чувствуете малейший дискомфорт - тут же разговор прекращаете без всяких извинений, без объяснения каких-то причин", - уточнили Вован и Лексус.

Пранкеры также напомнили о наиболее частых приемах мошенников.