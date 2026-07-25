Пранкеры Вован и Лексус дали совет, как не попасться на уловки мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пранкеры Вован и Лексус рекомендуют сократить до минимума общение по телефону с неизвестными.
- При первых подозрениях во время разговора необходимо без объяснений его прекратить.
- Триггерами для прекращения беседы должны стать темы, касающиеся денег, попытки запугивания, давления на эмоции, а также просьбы быстро что-то сделать, прислать коды или данные.
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Общение с неизвестными по телефону рекомендуется сократить до минимума, а к любому звонку лучше относиться с недоверием и при первых подозрениях обрывать беседу, чтобы избежать мошенников, рассказали РИА Новости известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).
"Прежде всего, постарайтесь до минимума сократить общение по телефону с неизвестными", - ответили они на вопрос, как себя вести, чтобы не попасться на уловки мошенников.
Пранкеры напомнили, что телефон - это уже аппарат повышенной опасности.
"Так что к любому звонку относитесь с недоверием", - добавили они.
По их словам, подделать номер, голос даже близкого человека сегодня не проблема и лучше родственнику или знакомому сразу самому перезвонить и убедиться, что звонок реально от него.
"Вообще, если во время разговора вас что-то смущает, вы чувствуете малейший дискомфорт - тут же разговор прекращаете без всяких извинений, без объяснения каких-то причин", - уточнили Вован и Лексус.
Вован и Лексус подарили Миронову щенка на день рождения
28 февраля, 17:25
Пранкеры также напомнили о наиболее частых приемах мошенников.
"Триггером оборвать беседу должна быть любая тема, касающаяся денег, а также попытка вас запугать, давить на эмоции, шантажировать, просьба что-то быстро сделать, прислать какие-то коды или данные. Не поддавайтесь ни на какие манипуляции, перепроверяйте все текстовые сообщения и проверяйте все ссылки, которые вам присылают", - подчеркнули они.