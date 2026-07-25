Харченко и Козякина завоевали медали ЧЕ по плаванию на открытой воде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Варвара Харченко завоевала серебро, а Полина Козякина — бронзу в гонке на выбывание на юниорском чемпионате Европы по плаванию на открытой воде.
- Турнир проходил в Шукоро (Венгрия) на дистанции 3 км.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россиянка Варвара Харченко завоевала серебро в гонке на выбывание на юниорском чемпионате Европы по плаванию на открытой воде, а ее соотечественница Полина Козякина - бронзу.
Турнир проходит в Шукоро (Венгрия). Гонка проходила на дистанции 3 км. В финальном заплыве Харченко показала время 5 минут 24,80 секунды. Козякина - 5.27,40. Первой стала немка Юлия Акерманн (5.20,92).
Чемпионат Европы завершится 26 июля. В феврале Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) сняла ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в юниорских соревнованиях организации.