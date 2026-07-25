В Петербурге водитель наехала на двух рабочих, один из них умер

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Водитель иномарки, которая, предположительно, уснула за рулем, въехала в зону проведения дорожных работ в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, задавив двух рабочих, один из которых скончался в больнице, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.