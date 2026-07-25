Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге водитель наехала на двух рабочих, один из них умер - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 25.07.2026
В Петербурге водитель наехала на двух рабочих, один из них умер

В Петербурге водитель машины задавила двух рабочих, один из них умер в больнице

© Фото : ГУ МВД по Петербургу и ЛенобластиНа месте ДТП в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
На месте ДТП в Пушкинском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
На месте ДТП в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женщина, управлявшая автомобилем Kia Ceed, предположительно уснув за рулем, въехала в зону проведения дорожных работ в Пушкинском районе Санкт-Петербурга и совершила наезд на двух рабочих.
  • Один из пострадавших умер в больнице, второй получил тяжелые травмы, по факту аварии возбуждено уголовное дело, водитель задержана.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Водитель иномарки, которая, предположительно, уснула за рулем, въехала в зону проведения дорожных работ в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, задавив двух рабочих, один из которых скончался в больнице, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"По предварительным данным, 25 июля около 03:30 на 64-м километре КАД в Пушкинском районе женщина, управляя автомобилем Kia Ceed, потеряла контроль над машиной, предположительно, уснув во время движения. Автомобиль въехал в зону проведения дорожных работ и совершил наезд на двух рабочих", – говорится в сообщении.
Как отмечается, один из пострадавших впоследствии скончался в больнице, второй получил тяжелые травмы.
По факту аварии возбуждено уголовное дело, водитель задержана, добавили в ГУМВД.
Последствия ДТП в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
В Донецке пьяный водитель спровоцировал ДТП, устроив погоню с полицией
Вчера, 13:49
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Пушкинский район (Санкт-Петербург)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала