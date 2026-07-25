В Петербурге водитель наехала на двух рабочих, один из них умер

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Женщина, управлявшая автомобилем Kia Ceed, предположительно уснув за рулем, въехала в зону проведения дорожных работ в Пушкинском районе Санкт-Петербурга и совершила наезд на двух рабочих.
- Один из пострадавших умер в больнице, второй получил тяжелые травмы, по факту аварии возбуждено уголовное дело, водитель задержана.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Водитель иномарки, которая, предположительно, уснула за рулем, въехала в зону проведения дорожных работ в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, задавив двух рабочих, один из которых скончался в больнице, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"По предварительным данным, 25 июля около 03:30 на 64-м километре КАД в Пушкинском районе женщина, управляя автомобилем Kia Ceed, потеряла контроль над машиной, предположительно, уснув во время движения. Автомобиль въехал в зону проведения дорожных работ и совершил наезд на двух рабочих", – говорится в сообщении.
Как отмечается, один из пострадавших впоследствии скончался в больнице, второй получил тяжелые травмы.
По факту аварии возбуждено уголовное дело, водитель задержана, добавили в ГУМВД.