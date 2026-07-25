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Песков рассказал, что думают в Кремле о позиции Казахстана по Украине - РИА Новости, 25.07.2026
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21:21 25.07.2026 (обновлено: 21:32 25.07.2026)
Песков рассказал, что думают в Кремле о позиции Казахстана по Украине

Песков: в Кремле могут быть не согласны с позицией Казахстана по Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил заморозить украинский конфликт и вернуться к стамбульской формуле урегулирования.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что, хотя позиция Токаева по украинской проблематике последовательна, это не означает, что Кремль с ней согласен.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Позиция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по украинской проблематике последовательна, но это не означает, что в Кремле с ней согласны, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в субботу лидер Казахстана на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Омске предложил заморозить украинский конфликт и вернуться к стамбульской формуле урегулирования.
"Токаев неоднократно говорил по украинской проблематике. У него последовательная позиция. Это не значит, что мы согласны. Но Казахстан наш ближайший партнер, наш ближайший союзник", - сказал Песков в интервью "Российской газете".
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Путин проводил Токаева до машины после встречи в Омске
Вчера, 20:33
 
КазахстанУкраинаРоссияДмитрий ПесковКасым-Жомарт ТокаевВладимир Путин
 
 
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