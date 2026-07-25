Песков рассказал, что думают в Кремле о позиции Казахстана по Украине

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Позиция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по украинской проблематике последовательна, но это не означает, что в Кремле с ней согласны, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Токаев неоднократно говорил по украинской проблематике. У него последовательная позиция. Это не значит, что мы согласны. Но Казахстан наш ближайший партнер, наш ближайший союзник", - сказал Песков в интервью "Российской газете".