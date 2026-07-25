Песков рассказал, что думают в Кремле о позиции Казахстана по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил заморозить украинский конфликт и вернуться к стамбульской формуле урегулирования.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что, хотя позиция Токаева по украинской проблематике последовательна, это не означает, что Кремль с ней согласен.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Позиция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по украинской проблематике последовательна, но это не означает, что в Кремле с ней согласны, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в субботу лидер Казахстана на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Омске предложил заморозить украинский конфликт и вернуться к стамбульской формуле урегулирования.
"Токаев неоднократно говорил по украинской проблематике. У него последовательная позиция. Это не значит, что мы согласны. Но Казахстан наш ближайший партнер, наш ближайший союзник", - сказал Песков в интервью "Российской газете".