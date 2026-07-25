В Кремле назвали главное условие для урегулирования конфликта на Украине

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Главное условие для России в урегулировании украинского конфликта - это достижение поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после предложения лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева "заморозить" конфликт на Украине и вернуться к стамбульской формуле урегулирования.