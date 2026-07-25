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В Кремле назвали главное условие для урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 25.07.2026
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20:32 25.07.2026
В Кремле назвали главное условие для урегулирования конфликта на Украине

Песков: главное условие - достижение поставленных целей на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил «заморозить» конфликт на Украине и вернуться к стамбульской формуле урегулирования.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главное условие для России в урегулировании украинского конфликта — это достижение поставленных целей.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Главное условие для России в урегулировании украинского конфликта - это достижение поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после предложения лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева "заморозить" конфликт на Украине и вернуться к стамбульской формуле урегулирования.
"Для нас есть главное условие - мы должны достичь своих целей", - подчеркнул Песков.
Ранее Токаев на встрече в Омске с президентом РФ Владимиром Путиным предложил заморозить украинский конфликт, вернуться к стамбульской формуле урегулирования и двигаться в сторону мира.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
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