Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал энергетическим терроризмом удары киевского режима по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
- По заявлению МИД России, киевский режим стоит за атаками на танкеры на морском терминале КТК и пытается нанести консорциуму невосполнимый ущерб.
- Погрузка нефти на КТК приостановлена в целях безопасности.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал энергетическим терроризмом удары киевского режима по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
"Это, очевидно, энергетический (терроризм - ред.): то, что они творят в Черном море, то, что они творят в Азовском море, - это террористические атаки, международные террористические атаки, потенциально крайне опасные", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли считать такие действия энергетическим терроризмом со стороны Украины.
В МИД РФ ранее заявляли, что киевский режим стоит за атаками на танкеры на морском терминале КТК. По заявлению ведомства, Киев пытается нанести КТК невосполнимый ущерб. Сознательные удары по объектам и гражданским судам в акватории морского терминала консорциума – это атака и на интересы его государств-участников, заявили в МИД. Москва призвала мир должным образом оценить атаки Киева на танкеры на терминале КТК.
В четверг пресс-служба министерства энергетики Казахстана сообщила, что погрузка нефти на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) приостановлена в целях безопасности.