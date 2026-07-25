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Песков назвал удары Киева по инфраструктуре КТК энергетическим терроризмом - РИА Новости, 25.07.2026
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17:09 25.07.2026
Песков назвал удары Киева по инфраструктуре КТК энергетическим терроризмом

Песков: удары Киева по инфраструктуре КТК являются энергетическим терроризмом

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал энергетическим терроризмом удары киевского режима по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
  • По заявлению МИД России, киевский режим стоит за атаками на танкеры на морском терминале КТК и пытается нанести консорциуму невосполнимый ущерб.
  • Погрузка нефти на КТК приостановлена в целях безопасности.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал энергетическим терроризмом удары киевского режима по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
Ранее в субботу Песков заявил, что Украина, атакуя инфраструктуру КТК, наносит удары и по Казахстану, и по США, поскольку акционерами выступают, в том числе американские компании.
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"Это, очевидно, энергетический (терроризм - ред.): то, что они творят в Черном море, то, что они творят в Азовском море, - это террористические атаки, международные террористические атаки, потенциально крайне опасные", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли считать такие действия энергетическим терроризмом со стороны Украины.
В МИД РФ ранее заявляли, что киевский режим стоит за атаками на танкеры на морском терминале КТК. По заявлению ведомства, Киев пытается нанести КТК невосполнимый ущерб. Сознательные удары по объектам и гражданским судам в акватории морского терминала консорциума – это атака и на интересы его государств-участников, заявили в МИД. Москва призвала мир должным образом оценить атаки Киева на танкеры на терминале КТК.
В четверг пресс-служба министерства энергетики Казахстана сообщила, что погрузка нефти на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) приостановлена в целях безопасности.
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