Краткий пересказ от РИА ИИ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал энергетическим терроризмом удары киевского режима по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

По заявлению МИД России, киевский режим стоит за атаками на танкеры на морском терминале КТК и пытается нанести консорциуму невосполнимый ущерб.

Погрузка нефти на КТК приостановлена в целях безопасности.

ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал энергетическим терроризмом удары киевского режима по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Ранее в субботу Песков заявил, что Украина , атакуя инфраструктуру КТК, наносит удары и по Казахстану, и по США, поскольку акционерами выступают, в том числе американские компании.

"Это, очевидно, энергетический (терроризм - ред.): то, что они творят в Черном море, то, что они творят в Азовском море, - это террористические атаки, международные террористические атаки, потенциально крайне опасные", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли считать такие действия энергетическим терроризмом со стороны Украины.

В МИД РФ ранее заявляли, что киевский режим стоит за атаками на танкеры на морском терминале КТК. По заявлению ведомства, Киев пытается нанести КТК невосполнимый ущерб. Сознательные удары по объектам и гражданским судам в акватории морского терминала консорциума – это атака и на интересы его государств-участников, заявили в МИД. Москва призвала мир должным образом оценить атаки Киева на танкеры на терминале КТК.