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Украина атаками на КТК наносит удары по Казахстану и США, заявил Песков - РИА Новости, 25.07.2026
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16:31 25.07.2026
Украина атаками на КТК наносит удары по Казахстану и США, заявил Песков

Песков: Украина атаками на КТК наносит удары и по Казахстану, и по США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина, атакуя инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), наносит удары и по Казахстану, и по США.
  • Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым обещал проинформировать его о ходе специальной военной операции.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Украина, атакуя инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), наносит удары и по Казахстану, и по США, поскольку акционерами выступают в том числе американские компании, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас де-факто речь идет о том, что Украина наносит удары и по Казахстану, и по Соединенным Штатам Америки, потому что акционерами КТК являются и Казахстан, и американские компании. Конечно, это будет упоминаться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться ситуация вокруг КТК на встрече лидеров России и Казахстана в Омске.
Он отметил, что тему поднимут, и упомянул, что президент России Владимир Путин в ходе встречи обещал проинформировать казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева о ходе специальной военной операции.
Путин и Токаев в субботу встретились на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске, который проходит 24-25 июля.
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В миреКазахстанРоссияУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
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