Украина атаками на КТК наносит удары по Казахстану и США, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина, атакуя инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), наносит удары и по Казахстану, и по США.

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым обещал проинформировать его о ходе специальной военной операции.

ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Украина, атакуя инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), наносит удары и по Казахстану, и по США, поскольку акционерами выступают в том числе американские компании, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас де-факто речь идет о том, что Украина наносит удары и по Казахстану , и по Соединенным Штатам Америки, потому что акционерами КТК являются и Казахстан, и американские компании. Конечно, это будет упоминаться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться ситуация вокруг КТК на встрече лидеров России и Казахстана в Омске.

Он отметил, что тему поднимут, и упомянул, что президент России Владимир Путин в ходе встречи обещал проинформировать казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева о ходе специальной военной операции.