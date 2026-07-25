Украина атаками на КТК наносит удары по Казахстану и США, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина, атакуя инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), наносит удары и по Казахстану, и по США.
- Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым обещал проинформировать его о ходе специальной военной операции.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Украина, атакуя инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), наносит удары и по Казахстану, и по США, поскольку акционерами выступают в том числе американские компании, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас де-факто речь идет о том, что Украина наносит удары и по Казахстану, и по Соединенным Штатам Америки, потому что акционерами КТК являются и Казахстан, и американские компании. Конечно, это будет упоминаться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться ситуация вокруг КТК на встрече лидеров России и Казахстана в Омске.
Он отметил, что тему поднимут, и упомянул, что президент России Владимир Путин в ходе встречи обещал проинформировать казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева о ходе специальной военной операции.
Путин и Токаев в субботу встретились на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске, который проходит 24-25 июля.