Песков назвал атаки ВСУ на КТК нападением на Казахстан, Россию и США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атаки ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум являются нападением Украины на Казахстан, Россию и США.
- Президент РФ Владимир Путин вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым примет участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
- Перевалка нефти с терминала Каспийского трубопроводного консорциума была приостановлена в конце прошлой недели из-за атаки БПЛА, и погрузка нефти временно приостановлена в целях безопасности.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Атаки ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум - это нападение Украины на Казахстан, Россию и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В субботу президент РФ Владимир Путин прилетел в Омск, где вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым примет участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
"Будет обмен мнениями по всем вопросам, в том числе эта очень важная тема. Ведь по сути, что такое удары по инфраструктуре КТК? Это нападение Украины и на Казахстан, и на Россию, и на Соединенные Штаты Америки, потому что американские компании тоже в числе акционеров КТК", - сказал Песков ИС "Вести".
Перевалка нефти с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) была приостановлена в конце прошлой недели, когда танкеры подверглись целенаправленной террористической атаке БПЛА. МИД Казахстана заявил 19 июля, что рассматривает атаки на суда, задействованные в транспортировке нефти КТК, как посягательство на интересы страны. Как сообщила 23 июля пресс-служба министерства энергетики Казахстана, погрузка нефти на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) временно приостановлена в целях безопасности.