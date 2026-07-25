Песков назвал атаки ВСУ на КТК нападением на Казахстан, Россию и США

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Атаки ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум - это нападение Украины на Казахстан, Россию и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Перевалка нефти с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) была приостановлена в конце прошлой недели, когда танкеры подверглись целенаправленной террористической атаке БПЛА. МИД Казахстана заявил 19 июля, что рассматривает атаки на суда, задействованные в транспортировке нефти КТК, как посягательство на интересы страны. Как сообщила 23 июля пресс-служба министерства энергетики Казахстана, погрузка нефти на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) временно приостановлена в целях безопасности.