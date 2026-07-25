Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал атаки ВСУ на КТК нападением на Казахстан, Россию и США - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 25.07.2026
Песков назвал атаки ВСУ на КТК нападением на Казахстан, Россию и США

Песков: атаки ВСУ на КТК - это нападение Украины на Казахстан, Россию и США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атаки ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум являются нападением Украины на Казахстан, Россию и США.
  • Президент РФ Владимир Путин вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым примет участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
  • Перевалка нефти с терминала Каспийского трубопроводного консорциума была приостановлена в конце прошлой недели из-за атаки БПЛА, и погрузка нефти временно приостановлена в целях безопасности.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Атаки ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум - это нападение Украины на Казахстан, Россию и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В субботу президент РФ Владимир Путин прилетел в Омск, где вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым примет участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Песков назвал заявления Драпатого о жителях Донбасса чудовищными
24 июля, 15:55
"Будет обмен мнениями по всем вопросам, в том числе эта очень важная тема. Ведь по сути, что такое удары по инфраструктуре КТК? Это нападение Украины и на Казахстан, и на Россию, и на Соединенные Штаты Америки, потому что американские компании тоже в числе акционеров КТК", - сказал Песков ИС "Вести".
Перевалка нефти с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) была приостановлена в конце прошлой недели, когда танкеры подверглись целенаправленной террористической атаке БПЛА. МИД Казахстана заявил 19 июля, что рассматривает атаки на суда, задействованные в транспортировке нефти КТК, как посягательство на интересы страны. Как сообщила 23 июля пресс-служба министерства энергетики Казахстана, погрузка нефти на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) временно приостановлена в целях безопасности.
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Новый главком ВСУ ответит за слова о россиянах, заявил Песков
24 июля, 15:49
 
В миреКазахстанРоссияУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала