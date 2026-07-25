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Круговой оценил свой ассист на отмененный гол в матче с "Балтикой" - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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Футбол
 
12:48 25.07.2026
Круговой оценил свой ассист на отмененный гол в матче с "Балтикой"

Круговой: ассист на отмененный гол в матче с "Балтикой" был лучше засчитанного

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДанил Круговой
Данил Круговой - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Данил Круговой. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист московского ЦСКА Данил Круговой отдал голевую передачу на победный мяч в матче с «Балтикой».
  • Круговой считает свою отмененную голевую передачу более интересной, чем засчитанную.
  • Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высоко оценил голевую передачу Кругового.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболист московского ЦСКА Данил Круговой считает, что его голевая передача на отмененный гол в матче с калининградской "Балтикой" была лучше ассиста на засчитанный гол.
ЦСКА в пятницу на своем поле одержал волевую победу над калининградской "Балтикой" (2:1) в стартовом матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Круговой стал автором голевого ассиста на победный мяч, отдав проникающую передачу в штрафную с центра поля на Кирилла Глебова. До этого он ассистировал Даниле Козлову, выполнив навес внешней стороной стопы, но мяч был отменен из-за офсайда.
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"Если бы первый гол засчитали, то РПЛ опять можно было бы писать в директ. Второй ассист красивый, хорошо получилось, но Куарежма (передача внешней стороной стопы в стиле португальца Рикарду Куарежмы - прим. ред.) все-таки поинтереснее: один раз сделать - это окей, а повторить сложнее. Жаль, что отменили", - сказал Круговой РИА Новости, отвечая на вопрос, считает ли он передачу на Глебова досрочно победившей в номинации "Лучший ассист сезона".
После матча главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высоко оценил голевую передачу Кругового и подчеркнул, что "после первого тура бы уже закрыл номинацию на лучший ассист".
Круговой на прошедшей в начале июля премии "Герои РПЛ" был признан автором лучшей голевой передачи сезона-2025/26 за передачу внешней стороной стопы в матче с "Нижним Новгородом". Сразу после игры аккаунт премьер-лиги в личных сообщениях уточнил у Кругового, считает ли он этот ассист лучшим в сезоне, на что игрок сказал, что передача должна попасть в номинанты.
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ФутболСпортДанил КруговойКирилл ГлебовРикарду КуарежмаБалтикаПФК ЦСКАНижний НовгородРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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