Российского альпиниста, пострадавшего на Памире, эвакуируют в воскресенье

Краткий пересказ от РИА ИИ Эвакуация российского альпиниста Игоря Байера, пострадавшего в горах Памира, назначена на воскресенье, 26 июля.

Байер получил травмы головы и ноги 18 июля во время спуска с перевала Турамыс-1.

Остальные трое альпинистов решили продолжить маршрут, а с Байером полетит медик группы.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Эвакуация российского альпиниста Игоря Байера, пострадавшего в горах Памира, назначена на воскресенье, 26 июля, сообщил РИА Новости начальник управления кризисными ситуациями КЧС Таджикистана Джамшед Камолзода.

Ранее планировалось, что экстренная эвакуация вертолетом из лагеря Поляна Москвина, расположенного на высоте 4200 метров, состоится 24 июля. Для аренды вертолета друзья и коллеги Байера собрали 900 тысяч рублей.

"От эвакуации на пятницу отказались, решили, что подождут чартерного рейса (более дешевого - ред.), который запланирован на 26 июля. Эвакуируем, после доставим на машине до Душанбе , а 27 июля у него билет обратно в Россию", - рассказал Камолзода.

В московском туристическом клубе "Вестра", организовавшем поход группы Байера, сообщили агентству, что россиянин будет эвакуирован на вертолете в город Вахдат.

"С ним полетит медик группы, остальные трое альпинистов решили продолжить маршрут", - сообщили в клубе.