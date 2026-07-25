Рейтинг@Mail.ru
Онищенко назвал главные заболевания, влияющие на продолжительность жизни - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:06 25.07.2026 (обновлено: 03:30 25.07.2026)
Онищенко назвал главные заболевания, влияющие на продолжительность жизни

Онищенко: эндокринные заболевания могут повлиять на продолжительность жизни

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАкадемик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания —основные группы заболеваний, влияющими на продолжительность жизни.
  • Первые из них лидируют по количеству пациентов и темпам сокращения жизни.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания могут повлиять на продолжительность жизни, сообщил в интервью РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Существуют главные группы заболеваний. Сердечно-сосудистые заболевания находятся на первом месте и по сокращению жизни, и по количеству (пациентов. — Прим. ред.). Вторые — это онкологические, и третьи — эндокринные. Это три основные группы, которые забирают жизнь", — сказал он.
Академик отметил, что любое заболевание, даже простой насморк, влияет на общее состояние здоровья, особенно если вовремя не пройти курс лечения.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Онищенко назвал предотвратимые факторы риска развития рака
21 июля, 13:04
 
ОбществоГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образования
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала