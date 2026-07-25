Онищенко назвал главные заболевания, влияющие на продолжительность жизни

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания —основные группы заболеваний, влияющими на продолжительность жизни.
- Первые из них лидируют по количеству пациентов и темпам сокращения жизни.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания могут повлиять на продолжительность жизни, сообщил в интервью РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Существуют главные группы заболеваний. Сердечно-сосудистые заболевания находятся на первом месте и по сокращению жизни, и по количеству (пациентов. — Прим. ред.). Вторые — это онкологические, и третьи — эндокринные. Это три основные группы, которые забирают жизнь", — сказал он.
Академик отметил, что любое заболевание, даже простой насморк, влияет на общее состояние здоровья, особенно если вовремя не пройти курс лечения.