Онищенко назвал главные заболевания, влияющие на продолжительность жизни

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания могут повлиять на продолжительность жизни, сообщил в интервью РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Существуют главные группы заболеваний. Сердечно-сосудистые заболевания находятся на первом месте и по сокращению жизни, и по количеству (пациентов. — Прим. ред.). Вторые — это онкологические, и третьи — эндокринные. Это три основные группы, которые забирают жизнь", — сказал он.