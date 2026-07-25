Автор самого быстрого гола в первых матчах РПЛ посвятил мяч своей семье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболист «Балтики» Чинонсо Оффор забил самый быстрый первый гол сезона в истории чемпионатов России, поразив ворота ЦСКА на 35-й секунде матча.
- Гол был посвящен его семье.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболист калининградской "Балтики" Чинонсо Оффор заявил РИА Новости, что посвящает гол в ворота ЦСКА своей семье.
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"Никогда не забивал гол быстрее. Посвящаю его своей семье", - сказал Оффор.
Во втором туре РПЛ "Балтика" 1 августа в Калининграде сыграет с московским "Динамо".