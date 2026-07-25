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Автор самого быстрого гола в первых матчах РПЛ посвятил мяч своей семье - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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Футбол
 
12:18 25.07.2026
Автор самого быстрого гола в первых матчах РПЛ посвятил мяч своей семье

Автор самого быстрого гола в первых матчах РПЛ Оффор посвятил мяч своей семье

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. ПФК ЦСКА (Москва) - "Балтика" (Калининград)
Футбол. РПЛ. ПФК ЦСКА (Москва) - Балтика (Калининград) - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист «Балтики» Чинонсо Оффор забил самый быстрый первый гол сезона в истории чемпионатов России, поразив ворота ЦСКА на 35-й секунде матча.
  • Гол был посвящен его семье.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболист калининградской "Балтики" Чинонсо Оффор заявил РИА Новости, что посвящает гол в ворота ЦСКА своей семье.
"Балтика" в пятницу в Москве проиграла ЦСКА (1:2) в стартовом матче первого тура РПЛ сезона-2026/27. Гости открыли счет на 35-й секунде игры благодаря голу Оффора. Этот мяч стал самым быстрым первым голом сезона в истории чемпионатов России.
«
"Никогда не забивал гол быстрее. Посвящаю его своей семье", - сказал Оффор.
Во втором туре РПЛ "Балтика" 1 августа в Калининграде сыграет с московским "Динамо".
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ФутболСпортЧинонсо ОффорБалтикаПФК ЦСКАДинамо МоскваРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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