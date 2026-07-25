Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года, заявил Новак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца текущего года.
- Запрет на экспорт дизеля будет отменен «по мере восстановления рынка».
ОМСК, 25 июл — РИА Новости. Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года, заявил вице-премьер Александр Новак.
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"По запрету экспорта бензина также мы приняли решение на штабе продлить его и для производителей, и непроизводителей. То есть он будет продлен до конца года", — сказал он журналистам.
Новак добавил, что при этом запрет на экспорт дизеля снимут "по мере восстановления рынка", чтобы у НПЗ не было сложности с переизбытком и с уменьшением объема переработки.
Вице-премьер также подчеркнул, что после обеспечения топливом внутреннего рынка для России будет важно отправлять дизель на экспорт для осуществления полной загрузки ее заводов.
В России этим летом наблюдаются перебои с поставками топлива. Владимир Путин назвал эти трудности временными и связал их с попытками киевского режима создать нервозную обстановку. Он поручил как можно скорее развернуть возможности среднего и малого бизнеса по производству нефтепродуктов.
Правительство уже запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта ГСМ и роста производства в стране.