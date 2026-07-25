Ситуация с топливом в России постепенно стабилизируется, заявил Новак

«

"Здесь на уровне федерального штаба мы вместе с регионами и компаниями, по сути дела, в ручном режиме решаем вопросы обеспечения топливом. Эта ситуация временная, правительство делает все для того, чтобы быстрее ситуация восстановилась по обеспечению внутреннего рынка в полном объеме", — уточнил он.