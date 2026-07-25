Ситуация с топливом в России постепенно стабилизируется, заявил Новак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ситуация с топливом в России стабилизируется, заявил Новак.
- Нефтяные компании поставляют необходимые объемы бензина на рынок.
- Сложности сохраняются в некоторых регионах, особенно в Сибири, но правительство работает над решением проблемы.
ОМСК, 25 июл — РИА Новости. Ситуация с топливом в России стабилизируется, заявил вице-премьер Александр Новак.
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"Ряд заводов вышел в работу, поэтому баланс сейчас лучше, значительно лучше ситуация на заправках по обеспечению в том числе сельхозтоваропроизводителей, обеспечивается в полном объеме северный завоз", — сказал он журналистам.
Новак отметил, что нефтяные компании поставляют необходимые объемы топлива на рынок. Сложности сохраняются в некоторых регионах, особенно в Сибири.
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"Здесь на уровне федерального штаба мы вместе с регионами и компаниями, по сути дела, в ручном режиме решаем вопросы обеспечения топливом. Эта ситуация временная, правительство делает все для того, чтобы быстрее ситуация восстановилась по обеспечению внутреннего рынка в полном объеме", — уточнил он.
При этом вице-премьер подчеркнул, что дефицит на рынке сокращается — снизилось количество регионов с очередями на АЗС, а многие субъекты снимают ограничения.
Новак добавил, что приоритетом для властей остается обеспечение топливом сельхозпроизводителей, соответствующие поставки идут. Федеральный штаб строго следит за этим вопросом.
В России этим летом наблюдаются перебои с поставками топлива. Владимир Путин назвал эти трудности временными и связал их с попытками киевского режима создать нервозную обстановку. Он поручил как можно скорее развернуть возможности среднего и малого бизнеса по производству нефтепродуктов.
Правительство уже запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта ГСМ и роста производства в стране.
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