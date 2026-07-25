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Норрис выиграл квалификацию Гран-при Венгрии "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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Формула-1
 
18:10 25.07.2026 (обновлено: 18:30 25.07.2026)
Норрис выиграл квалификацию Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Британец Норрис выиграл квалификацию Гран-при Венгрии "Формулы-1"

© пресс-служба команды "Макларен"Британский гонщик "Формулы-1" Ландо Норрис
Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© пресс-служба команды "Макларен"
Британский гонщик "Формулы-1" Ландо Норрис. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британец Ландо Норрис из «Макларена» выиграл квалификацию к гонке 11-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.
  • Второе и третье места заняли пилоты «Феррари»: британец Льюис Хэмилтон и монегаск Шарль Леклер.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пилот "Макларена" британец Ландо Норрис выиграл квалификацию к гонке 11-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Венгрии, который проходит на трассе "Хунгароринг".
Время Норриса - 1 минута 17,207 секунды. Второе и третье места заняли пилоты "Феррари" британец Льюис Хэмилтон и монегаск Шарль Леклер.
Далее в первой десятке расположились: 4. Кими Антонелли ("Мерседес"; +0,272), 5. Оскар Пиастри ("Макларен"; +0,477), 6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл"; +0,518), 7. Джордж Расселл ("Мерседес"; +0,553), 8. Исак Хаджар ("Ред Булл"; +0,649), 9. Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз"; +1,074), 10. Нико Хюлькенберг ("Ауди"; +1,479).
Гонка пройдет в воскресенье и начнется в 16:00 мск.
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