Норрис выиграл квалификацию Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британец Ландо Норрис из «Макларена» выиграл квалификацию к гонке 11-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.
- Второе и третье места заняли пилоты «Феррари»: британец Льюис Хэмилтон и монегаск Шарль Леклер.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пилот "Макларена" британец Ландо Норрис выиграл квалификацию к гонке 11-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Венгрии, который проходит на трассе "Хунгароринг".
Далее в первой десятке расположились: 4. Кими Антонелли ("Мерседес"; +0,272), 5. Оскар Пиастри ("Макларен"; +0,477), 6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл"; +0,518), 7. Джордж Расселл ("Мерседес"; +0,553), 8. Исак Хаджар ("Ред Булл"; +0,649), 9. Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз"; +1,074), 10. Нико Хюлькенберг ("Ауди"; +1,479).
Гонка пройдет в воскресенье и начнется в 16:00 мск.