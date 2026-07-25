Месси исключен из состава на Матч звезд MLS

Краткий пересказ от РИА ИИ Лионель Месси не сыграет в Матче звезд североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Из состава также выведены Родриго де Пауль, Мбекезели Мбокази и Уго Кейперс по разным причинам.

Месси и де Пауль были освобождены от участия в Матче звезд в соответствии с соглашением между MLS и профсоюзом игроков.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси не сыграет в Матче звезд североамериканской Главной футбольной лиги (MLS), сообщается на Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси не сыграет в Матче звезд североамериканской Главной футбольной лиги (MLS), сообщается на сайте соревнования.

Матч звезд MLS пройдет 29 июля в Шарлотте США ). Команда лучших игроков североамериканской лиги встретится со сборной чемпионата Мексики.

Помимо Месси, из состава были выведены еще три футболиста: аргентинский полузащитник "Интер Майами" Родриго де Пауль, южноафриканский защитник "Чикаго Файр" Мбекезели Мбокази и бельгийский нападающий Уго Кёйперс. Месси и де Пауль получили дополнительное время для отдыха после чемпионата мира, Мбокази восстанавливается после травмы нижней части тела, а Кёйперс перешел из "Чикаго" в мексиканский "Монтеррей".

Перед началом сезона MLS и профсоюз игроков договорились, что клубы совместно с футболистами, выступавшими на чемпионате мира, будут определять сроки их отдыха и возвращения к тренировкам и матчам. В соответствии с этим соглашением Месси и де Пауль были освобождены от участия в Матче звезд и не будут наказаны.