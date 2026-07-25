Месси исключен из состава на Матч звезд MLS

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лионель Месси не сыграет в Матче звезд североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
- Из состава также выведены Родриго де Пауль, Мбекезели Мбокази и Уго Кейперс по разным причинам.
- Месси и де Пауль были освобождены от участия в Матче звезд в соответствии с соглашением между MLS и профсоюзом игроков.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси не сыграет в Матче звезд североамериканской Главной футбольной лиги (MLS), сообщается на сайте соревнования.
Помимо Месси, из состава были выведены еще три футболиста: аргентинский полузащитник "Интер Майами" Родриго де Пауль, южноафриканский защитник "Чикаго Файр" Мбекезели Мбокази и бельгийский нападающий Уго Кёйперс. Месси и де Пауль получили дополнительное время для отдыха после чемпионата мира, Мбокази восстанавливается после травмы нижней части тела, а Кёйперс перешел из "Чикаго" в мексиканский "Монтеррей".
Перед началом сезона MLS и профсоюз игроков договорились, что клубы совместно с футболистами, выступавшими на чемпионате мира, будут определять сроки их отдыха и возвращения к тренировкам и матчам. В соответствии с этим соглашением Месси и де Пауль были освобождены от участия в Матче звезд и не будут наказаны.
В прошлом году Месси был дисквалифицирован на одну игру MLS за пропуск матча звезд без предварительного согласования. Тогда аргентинец и его одноклубник по "Интер Майами" Жорди Альба не приняли участия в мероприятии в Остине.
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22 июля, 09:25