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Месси исключен из состава на Матч звезд MLS - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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23:08 25.07.2026 (обновлено: 23:09 25.07.2026)
Месси исключен из состава на Матч звезд MLS

Месси не сыграет в Матче звезд Главной футбольной лиги MLS

© REUTERS / Lee SmithЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© REUTERS / Lee Smith
Лионель Месси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лионель Месси не сыграет в Матче звезд североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
  • Из состава также выведены Родриго де Пауль, Мбекезели Мбокази и Уго Кейперс по разным причинам.
  • Месси и де Пауль были освобождены от участия в Матче звезд в соответствии с соглашением между MLS и профсоюзом игроков.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси не сыграет в Матче звезд североамериканской Главной футбольной лиги (MLS), сообщается на сайте соревнования.
Матч звезд MLS пройдет 29 июля в Шарлотте (США). Команда лучших игроков североамериканской лиги встретится со сборной чемпионата Мексики.
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22 июля, 18:52
Помимо Месси, из состава были выведены еще три футболиста: аргентинский полузащитник "Интер Майами" Родриго де Пауль, южноафриканский защитник "Чикаго Файр" Мбекезели Мбокази и бельгийский нападающий Уго Кёйперс. Месси и де Пауль получили дополнительное время для отдыха после чемпионата мира, Мбокази восстанавливается после травмы нижней части тела, а Кёйперс перешел из "Чикаго" в мексиканский "Монтеррей".
Перед началом сезона MLS и профсоюз игроков договорились, что клубы совместно с футболистами, выступавшими на чемпионате мира, будут определять сроки их отдыха и возвращения к тренировкам и матчам. В соответствии с этим соглашением Месси и де Пауль были освобождены от участия в Матче звезд и не будут наказаны.
В прошлом году Месси был дисквалифицирован на одну игру MLS за пропуск матча звезд без предварительного согласования. Тогда аргентинец и его одноклубник по "Интер Майами" Жорди Альба не приняли участия в мероприятии в Остине.
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