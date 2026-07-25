Пивоваров высказался по ситуации с Маухубом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб может покинуть футбольный клуб "Динамо", если появятся устраивающие игрока и клуб предложения.
- "Динамо" сыграло вничью с "Крыльями Советов" со счетом 0:0 в матче первого тура РПЛ.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор московского футбольного клуба "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб покинет команду, если будут устраивающие "бело-голубых" и игрока предложения.
В субботу "Динамо" дома сыграло вничью с самарскими "Крыльями Советов" со счетом 0:0 в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В четверг "Матч ТВ" сообщил, что Маухуб попросил "Динамо" о трансфере из-за проблем с игровым временем и желания играть за сборную Марокко.
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"Сейчас в позиции нападающего перебор. Сторона игрока это понимает. Его мотивация больше играть. Он покинет команду, если будут предложения, устраивающие его и клуб", - заявил Пивоваров журналистам.
Маухубу 23 года, он выступает за "бело-голубых" с августа 2024 года. В прошлом сезоне марокканец провел 21 матч за "Динамо" в различных турнирах и забил 3 мяча. Маухуб выступил на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, но еще не играл за основную сборную Марокко.