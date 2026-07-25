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Пивоваров высказался по ситуации с Маухубом - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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Футбол
 
16:41 25.07.2026
Пивоваров высказался по ситуации с Маухубом

Пивоваров: Маухуб покинет "Динамо", если будут подходящие предложения

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЭль-Мехди Маухуб
Эль-Мехди Маухуб - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Эль-Мехди Маухуб. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб может покинуть футбольный клуб "Динамо", если появятся устраивающие игрока и клуб предложения.
  • "Динамо" сыграло вничью с "Крыльями Советов" со счетом 0:0 в матче первого тура РПЛ.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор московского футбольного клуба "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб покинет команду, если будут устраивающие "бело-голубых" и игрока предложения.
В субботу "Динамо" дома сыграло вничью с самарскими "Крыльями Советов" со счетом 0:0 в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В четверг "Матч ТВ" сообщил, что Маухуб попросил "Динамо" о трансфере из-за проблем с игровым временем и желания играть за сборную Марокко.
«
"Сейчас в позиции нападающего перебор. Сторона игрока это понимает. Его мотивация больше играть. Он покинет команду, если будут предложения, устраивающие его и клуб", - заявил Пивоваров журналистам.
Маухубу 23 года, он выступает за "бело-голубых" с августа 2024 года. В прошлом сезоне марокканец провел 21 матч за "Динамо" в различных турнирах и забил 3 мяча. Маухуб выступил на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, но еще не играл за основную сборную Марокко.
Футбол. РПЛ. Динамо (Москва) - Крылья Советов (Самара) - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Гендиректор "Динамо" поделился впечатлениями от ничьей с "Крыльями Советов"
25 июля, 16:29
 
ФутболСпортМароккоПарижПавел ПивоваровЭль-Мехди МаухубДинамо МоскваКрылья СоветовРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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