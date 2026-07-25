Маск признал, что теперь он "бывший триллионер"

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск признал, что теперь он "бывший триллионер".

« "Бывший триллионер", — написал он на своей странице в соцсети X.

Журнал Forbes 30 июня сообщил, что состояние Маска достигло отметки в один триллион долларов. По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), на следующий день оно упало до 982 миллиардов и впоследствии уже не достигало отметки в триллион.

Согласно рейтингу BBI, на текущий момент состояние предпринимателя оценивается в 719 миллиардов долларов.