МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск признал, что теперь он "бывший триллионер".
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"Бывший триллионер", — написал он на своей странице в соцсети X.
Журнал Forbes 30 июня сообщил, что состояние Маска достигло отметки в один триллион долларов. По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), на следующий день оно упало до 982 миллиардов и впоследствии уже не достигало отметки в триллион.
Согласно рейтингу BBI, на текущий момент состояние предпринимателя оценивается в 719 миллиардов долларов.
Маск стал первым в мире долларовым триллионером после первичного размещения акций его космической компании SpaceX, через две недели его состояние откатилось на фоне падения стоимости бумаг, но к концу июня он вернул себе звание триллионера.