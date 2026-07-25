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Маск признал, что теперь он "бывший триллионер" - РИА Новости, 25.07.2026
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19:51 25.07.2026 (обновлено: 21:01 25.07.2026)
Маск признал, что теперь он "бывший триллионер"

Маск признал себя бывшим триллионером

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск признал, что теперь он "бывший триллионер".
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"Бывший триллионер", — написал он на своей странице в соцсети X.

Журнал Forbes 30 июня сообщил, что состояние Маска достигло отметки в один триллион долларов. По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), на следующий день оно упало до 982 миллиардов и впоследствии уже не достигало отметки в триллион.
Согласно рейтингу BBI, на текущий момент состояние предпринимателя оценивается в 719 миллиардов долларов.
Маск стал первым в мире долларовым триллионером после первичного размещения акций его космической компании SpaceX, через две недели его состояние откатилось на фоне падения стоимости бумаг, но к концу июня он вернул себе звание триллионера.
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