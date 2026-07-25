Денис Мантуров: разделить онлайн- и офлайн-торговлю уже невозможно

Российская торговля следует современным трендам и активно внедряет новые технологии, такие как роботизация и цифровые решения. Сегодня покупатели могут приобрести товары и продукты не только в традиционных торговых сетях, но и на маркетплейсах. О приоритетах развития торговой отрасли в России, борьбе с контрафактом и роли торговли в экономике в интервью РИА Новости в преддверии Дня работника торговли рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров. Беседовала Александра Веселова.

— Денис Валентинович, какие изменения произошли в российской торговле за последние пять лет?

— Оборот розничной торговли последовательно растет. В 2020 году он составлял 34 триллиона рублей, а по итогам 2025 года уже превысил 62 триллиона рублей. Этот тренд продолжается – за первые пять месяцев этого года мы уже видим рост еще на 5%. Такие результаты говорят об адаптивности отрасли к внешним вызовам. Что касается торговых объектов, их количество за последние пять лет увеличилось на 7% и сегодня превышает один миллион. Быстрыми темпами растет и оборот электронной торговли. Если в 2020 году он занимал 9,5% от общего оборота торговли, то в 2025 году – уже около 21%.

Российские маркетплейсы выходят на внешние рынки и делают это весьма успешно. Белоруссия, Грузия, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан – только часть стран, где они присутствуют. Это показатель того, что наши компетенции в онлайн-торговле стремительно развиваются и становятся все более востребованными в виде готовых решений в мире.

— Какую долю в ВВП нашей страны занимает розничная торговля?

—В целом потребительский рынок является главным локомотивом экономического роста России: в 2025 году более 50% ВВП обеспечивалось расходами населения на потребительском рынке. Торговля и потребительские услуги по вкладу в производство ВВП занимают второе место после обрабатывающего производства.

— Какие приоритеты в развитии торговли стоят перед страной?

—Российская торговля активно вбирает в себя все современные тенденции – цифровые решения, роботизацию. Отрасль постепенно становится катализатором развития новых технологий. Мы видим это по динамичному внедрению предприятиями складских роботов и роботов-доставщиков, использованию алгоритмов машинного зрения.

Перед нами стоят задачи по развитию нормативной базы, которая будет соответствовать вызовам времени. Российская торговая отрасль в сравнении с другими странами демонстрирует уникальную гибкость и стабильность товаропроводящей сети, и нам важно, выстраивая регулирование, сохранить эти качества.

— В какой степени считаете необходимым выравнивание условий онлайн- и офлайн-торговли? Насколько между ними сейчас велик дисбаланс?

—Безусловно, по мере развития торговли отдельные нормы требуют обновления и уточнения для гармоничного развития многоформатности. Здесь важно отметить, что выравнивание условий ведения бизнеса – это не про "сделать все одинаковым", а про устранение факторов, которые мешают честной конкуренции и снижают качество сервиса.

Задача – чтобы во всех каналах продаж соблюдались требования по безопасности и качеству продукции. При этом полное "уравнивание" требований было бы ошибкой, поскольку бизнес-модели фундаментально отличаются. Вместе с тем говорить про онлайн- и офлайн-торговлю раздельно уже невозможно. Торговый бизнес создает собственные экосистемы, где разные форматы органично дополняют друг друга.

— Глава Сбербанка Герман Греф уже заявил, что не будет жалеть о смерти традиционной торговли. На ваш взгляд, сможет ли однажды вся торговля уйти в онлайн-формат?

—Прежде всего перед правительством стоят задачи по обеспечению граждан доступными товарами через все возможные и удобные для них каналы. И здесь традиционная розница выступает одной из основ продовольственной безопасности нашей страны, на ее объекты по-прежнему приходится 79% всего оборота, что говорит о ее востребованности. Конечно, процессы становятся технологичнее, для торговли появляются новые возможности масштабироваться, но системных тенденций к закрытию традиционных каналов мы не видим ни у нас, ни в других странах. Существенную роль в обеспечении многообразия каналов сбыта играют ярмарки, розничные рынки и различные нестационарные торговые объекты. И практика показывает, что эти форматы не теряют актуальности даже на фоне современных трендов, занимая свою нишу в общей структуре розничного оборота.

— Насколько снизился уровень контрафакта в российской торговле, какой он сейчас?

—Сегодня одним из самых эффективных инструментов обеления рынков и борьбы с нелегальным оборотом является система маркировки, которая действует уже в 36 товарных категориях. Еще по ряду направлений идут добровольные эксперименты. В целом доля нелегального оборота в стране благодаря этому инструменту снизилась втрое – до 9%.

На особом контроле находится вопрос безопасности и качества пищевой продукции, поскольку это то, с чем каждый из нас сталкивается ежедневно. Например, в молочной продукции в потребительской упаковке доля фальсификата и продуктов из неподтвержденного ветеринарным документом сырья действительно уже сведена к нулю: сокращение произошло с 30% до 0,002%. В лекарственном сегменте доля фальсификата сократилась до 0,01%, а в БАДах доля нелегального оборота снизилась в четыре раза.

Есть и другой важный показатель – рост числа легальных участников рынка. Например, в стройматериалах число добросовестных производителей с момента запуска маркировки увеличилось на 60%, в детских игрушках – почти в три раза.

В мае председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое вводит механизм оценки производителей через систему маркировки. Это позволит бороться с так называемыми предприятиями-фантомами – компаниями, которые заявляют себя как российские производители, но фактически не имеют реального производства. Это особенно важно, потому что для потребителя отметка о российском производстве часто становится дополнительным аргументом доверия.