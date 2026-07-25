Над территорией ЛНР уничтожили около 40 воздушных целей за сутки

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"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) вновь атаковали нашу республику. Благодаря слаженной работе систем ПВО и мобильных огневых групп удалось избежать значительных разрушений. Всего за сутки уничтожено порядка 40 воздушных целей... К счастью, обошлось без пострадавших", - написал Пасечник в канале на платформе "Макс".