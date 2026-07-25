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Над территорией ЛНР уничтожили около 40 воздушных целей за сутки - РИА Новости, 25.07.2026
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13:07 25.07.2026
Над территорией ЛНР уничтожили около 40 воздушных целей за сутки

Пасечник заявил об уничтожении над ЛНР около 40 воздушных целей за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПост воздушного наблюдения ВС РФ
Пост воздушного наблюдения ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Пост воздушного наблюдения ВС РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над ЛНР за сутки уничтожили порядка 40 воздушных целей.
  • Под огнем оказались складские помещения, придомовые территории частных домов, пункт пропуска, а также коммунальная и гражданская инфраструктура в нескольких муниципальных округах.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Порядка 40 воздушных целей уничтожены над ЛНР за сутки, пострадавших нет, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
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"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) вновь атаковали нашу республику. Благодаря слаженной работе систем ПВО и мобильных огневых групп удалось избежать значительных разрушений. Всего за сутки уничтожено порядка 40 воздушных целей... К счастью, обошлось без пострадавших", - написал Пасечник в канале на платформе "Макс".

Глава республики уточнил, что под огнем противника оказались складские помещения в Луганске, придомовые территории частных домов в Стаханове и Старобельском муниципальном округе, пункт пропуска в Свердловском муниципальном округе, а также коммунальная и гражданская инфраструктура в Первомайске, Славяносербском, Троицком, Кременском муниципальных округах.
"Все необходимые службы задействованы в ликвидации последствий. Местные власти оказывают поддержку и помощь. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеских атак", - заключил Пасечник.
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