Над территорией ЛНР уничтожили около 40 воздушных целей за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над ЛНР за сутки уничтожили порядка 40 воздушных целей.
- Под огнем оказались складские помещения, придомовые территории частных домов, пункт пропуска, а также коммунальная и гражданская инфраструктура в нескольких муниципальных округах.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Порядка 40 воздушных целей уничтожены над ЛНР за сутки, пострадавших нет, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
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"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) вновь атаковали нашу республику. Благодаря слаженной работе систем ПВО и мобильных огневых групп удалось избежать значительных разрушений. Всего за сутки уничтожено порядка 40 воздушных целей... К счастью, обошлось без пострадавших", - написал Пасечник в канале на платформе "Макс".
Глава республики уточнил, что под огнем противника оказались складские помещения в Луганске, придомовые территории частных домов в Стаханове и Старобельском муниципальном округе, пункт пропуска в Свердловском муниципальном округе, а также коммунальная и гражданская инфраструктура в Первомайске, Славяносербском, Троицком, Кременском муниципальных округах.
"Все необходимые службы задействованы в ликвидации последствий. Местные власти оказывают поддержку и помощь. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеских атак", - заключил Пасечник.
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22 июня 2022, 17:18