В Кремле назвали Казахстан одним из ведущих партнеров России в СНГ

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Казахстан - один из ведущих партнеров России на пространстве СНГ, сотрудничество Москвы и Астаны в экономике носит многоплановый характер, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это крупнейшая экономика Средней Азии, это один из наших ведущих партнеров на пространстве СНГ, наш стратегический партнер. Сотрудничество в экономической сфере действительно носит многоплановый характер", - сообщил Песков.

Кроме того, он отметил, что страны развивают гуманитарное и культурное взаимодействие, а также сотрудничество во всех возможных областях.