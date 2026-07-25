В Кремле назвали Казахстан одним из ведущих партнеров России в СНГ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Казахстан является одним из ведущих партнеров России на пространстве СНГ и крупнейшей экономикой Средней Азии.
- Сотрудничество Москвы и Астаны носит многоплановый характер и включает в себя экономическое, гуманитарное и культурное взаимодействие.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Казахстан - один из ведущих партнеров России на пространстве СНГ, сотрудничество Москвы и Астаны в экономике носит многоплановый характер, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Это крупнейшая экономика Средней Азии, это один из наших ведущих партнеров на пространстве СНГ, наш стратегический партнер. Сотрудничество в экономической сфере действительно носит многоплановый характер", - сообщил Песков.
Кроме того, он отметил, что страны развивают гуманитарное и культурное взаимодействие, а также сотрудничество во всех возможных областях.
"Постоянно ведется работа. Это не значит, что отношения обсуждаются только по случаю всяких встреч на высшем уровне — это ежедневная кропотливая работа, в которой задействованы фактически кабинеты министров в полном составе с двух сторон", - подчеркнул Песков.