Колосков поделился ожиданиями от сезона после игры ЦСКА с "Балтикой"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Стартовый матч чемпионата страны между ЦСКА и «Балтикой» завершился победой ЦСКА со счетом 2:1.
- Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что игра была темповой и насыщенной борьбой, но содержала много ошибок.
- Колосков считает, что настрой на «битвы» будет у всех команд на протяжении всего сезона.
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Стартовая встреча чемпионата страны между московским ЦСКА и калининградской "Балтикой" наглядно показала, что в каждой игре турнира между командами будут происходить серьезные битвы, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
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"Мне понравился матч, он был темповым, на результат, команды играли в открытый футбол. Но по содержанию он был, конечно, типично весенний: много борьбы, суеты, движения. И в то же время заметно огромное количество ошибок в работе с мячом, передачах и ударах по воротам. Я думаю, что такой настрой у всех команд будет на протяжении всего сезона, в каждой игре у нас будут битвы, битвы, битвы", - сказал Колосков.
"Результат игры мог быть и 2:2, и 3:1. Я больше склонялся к ничейному исходу, но у ЦСКА при счете 2:1 ведь были отличные моменты, чтобы забить, однако "Балтику" дважды выручил вратарь", - добавил собеседник агентства.