Колосков поделился ожиданиями от сезона после игры ЦСКА с "Балтикой"

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"Мне понравился матч, он был темповым, на результат, команды играли в открытый футбол. Но по содержанию он был, конечно, типично весенний: много борьбы, суеты, движения. И в то же время заметно огромное количество ошибок в работе с мячом, передачах и ударах по воротам. Я думаю, что такой настрой у всех команд будет на протяжении всего сезона, в каждой игре у нас будут битвы, битвы, битвы", - сказал Колосков.