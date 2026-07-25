Рейтинг@Mail.ru
Колосков поделился ожиданиями от сезона после игры ЦСКА с "Балтикой" - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:23 25.07.2026 (обновлено: 11:26 25.07.2026)
Колосков поделился ожиданиями от сезона после игры ЦСКА с "Балтикой"

Колосков: стартовый матч ЧР показал, что в каждой игре будет идти битва

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПочетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стартовый матч чемпионата страны между ЦСКА и «Балтикой» завершился победой ЦСКА со счетом 2:1.
  • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что игра была темповой и насыщенной борьбой, но содержала много ошибок.
  • Колосков считает, что настрой на «битвы» будет у всех команд на протяжении всего сезона.
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Стартовая встреча чемпионата страны между московским ЦСКА и калининградской "Балтикой" наглядно показала, что в каждой игре турнира между командами будут происходить серьезные битвы, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
В пятницу ЦСКА в Москве обыграл "Балтику" со счетом 2:1 в матче открытия сезона-2026/27 Российской премьер-лиги (РПЛ). В прошлом сезоне москвичи заняли пятое место в чемпионате страны, калининградцы – шестое.
«
"Мне понравился матч, он был темповым, на результат, команды играли в открытый футбол. Но по содержанию он был, конечно, типично весенний: много борьбы, суеты, движения. И в то же время заметно огромное количество ошибок в работе с мячом, передачах и ударах по воротам. Я думаю, что такой настрой у всех команд будет на протяжении всего сезона, в каждой игре у нас будут битвы, битвы, битвы", - сказал Колосков.
"Результат игры мог быть и 2:2, и 3:1. Я больше склонялся к ничейному исходу, но у ЦСКА при счете 2:1 ведь были отличные моменты, чтобы забить, однако "Балтику" дважды выручил вратарь", - добавил собеседник агентства.
Луис Энрике (Зенит) - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Бразильский "Фламенго" хочет купить у "Зенита" Луиса Энрике, пишут СМИ
25 июля, 11:21
 
ФутболСпортМоскваВячеслав КолосковРоссийский футбольный союз (РФС)ПФК ЦСКАБалтика
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Енисей
    Велес
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ленинградец
    Урал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Ахмат
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    СКА-Хабаровск
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    Шинник
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Арсенал Тула
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Ростов
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Краснодар
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала