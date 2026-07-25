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Экс-главу ядерной корпорации Китая исключили из Компартии за коррупцию - РИА Новости, 25.07.2026
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07:46 25.07.2026 (обновлено: 07:57 25.07.2026)
Экс-главу ядерной корпорации Китая исключили из Компартии за коррупцию

Экс-главу ядерной корпорации Китая Гу Цзюнь исключили из Компартии за коррупцию

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМузыканты в зале заседаний в Доме народных собраний в Пекине
Музыканты в зале заседаний в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Музыканты в зале заседаний в Доме народных собраний в Пекине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший генеральный директор Китайской национальной ядерной корпорации Гу Цзюнь исключен из рядов Коммунистической партии Китая за коррупцию.
  • Гу Цзюнь незаконно принимал денежные подарки, приглашения на банкеты и оплачиваемые поездки, а также оказывал содействие в получении контрактов и закупке оборудования, получив имущество на огромные суммы.
  • Материалы о предполагаемых уголовных преступлениях Гу Цзюня переданы в прокуратуру для рассмотрения и возбуждения уголовного дела.
ПЕКИН, 25 июл - РИА Новости. Бывший генеральный директор Китайской национальной ядерной корпорации (China National Nuclear Corporation, CNNC) Гу Цзюнь исключен из рядов Коммунистической партии Китая за коррупцию, его дело передано в прокуратуру, передает Центральное телевидение Китая.
Как говорится в сообщении, в результате проведенного надзорными органами КНР расследования было установлено, что Гу Цзюнь "утратил идеалы и убеждения, отступил от первоначальных целей и миссии", а также "занимался суеверными практиками". В частности, как отмечается в сообщении, экс-глава ядерной корпорации "незаконно принимал денежные подарки, а также неправомерно принимал приглашения на банкеты и оплачиваемые поездки".
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"Он превратил государственные полномочия, предоставленные партией и народом, в инструмент получения личной выгоды", - говорится в тексте. Кроме того, Гу Цзюнь, согласно сообщению, используя свои должностные возможности, активно собирал деньги и наживался, оказывал содействие другим лицам в получении контрактов по проектам, закупке оборудования, незаконно получив имущество на огромные суммы.
"Было принято решение исключить Гу Цзюня из Коммунистической партии Китая", - сообщает телеканал.
Материалы о предполагаемых уголовных преступлениях были переданы в прокуратуру для рассмотрения и возбуждения уголовного дела в соответствии с законом. Надзорные органы также потребовали взыскать с Гу Цзюня доходы, полученные в результате нарушений дисциплины и закона.
CNNC является крупнейшей государственной ядерной корпорацией Китая и одним из ключевых стратегических предприятий страны.
В январе 2026 года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что ситуация в сфере борьбы с коррупцией в Китае остается напряженной, а задача по искоренению очагов и условий для коррупции является многосложной. Он сравнил коррупцию с "тигром, преграждающим путь развитию партии и страны", и призвал решительно искоренять взяточничество.
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