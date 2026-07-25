Экс-главу ядерной корпорации Китая исключили из Компартии за коррупцию

"Он превратил государственные полномочия, предоставленные партией и народом, в инструмент получения личной выгоды", - говорится в тексте. Кроме того, Гу Цзюнь, согласно сообщению, используя свои должностные возможности, активно собирал деньги и наживался, оказывал содействие другим лицам в получении контрактов по проектам, закупке оборудования, незаконно получив имущество на огромные суммы.