Экс-главу ядерной корпорации Китая исключили из Компартии за коррупцию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший генеральный директор Китайской национальной ядерной корпорации Гу Цзюнь исключен из рядов Коммунистической партии Китая за коррупцию.
- Гу Цзюнь незаконно принимал денежные подарки, приглашения на банкеты и оплачиваемые поездки, а также оказывал содействие в получении контрактов и закупке оборудования, получив имущество на огромные суммы.
- Материалы о предполагаемых уголовных преступлениях Гу Цзюня переданы в прокуратуру для рассмотрения и возбуждения уголовного дела.
ПЕКИН, 25 июл - РИА Новости. Бывший генеральный директор Китайской национальной ядерной корпорации (China National Nuclear Corporation, CNNC) Гу Цзюнь исключен из рядов Коммунистической партии Китая за коррупцию, его дело передано в прокуратуру, передает Центральное телевидение Китая.
Как говорится в сообщении, в результате проведенного надзорными органами КНР расследования было установлено, что Гу Цзюнь "утратил идеалы и убеждения, отступил от первоначальных целей и миссии", а также "занимался суеверными практиками". В частности, как отмечается в сообщении, экс-глава ядерной корпорации "незаконно принимал денежные подарки, а также неправомерно принимал приглашения на банкеты и оплачиваемые поездки".
"Он превратил государственные полномочия, предоставленные партией и народом, в инструмент получения личной выгоды", - говорится в тексте. Кроме того, Гу Цзюнь, согласно сообщению, используя свои должностные возможности, активно собирал деньги и наживался, оказывал содействие другим лицам в получении контрактов по проектам, закупке оборудования, незаконно получив имущество на огромные суммы.
"Было принято решение исключить Гу Цзюня из Коммунистической партии Китая", - сообщает телеканал.
Материалы о предполагаемых уголовных преступлениях были переданы в прокуратуру для рассмотрения и возбуждения уголовного дела в соответствии с законом. Надзорные органы также потребовали взыскать с Гу Цзюня доходы, полученные в результате нарушений дисциплины и закона.
CNNC является крупнейшей государственной ядерной корпорацией Китая и одним из ключевых стратегических предприятий страны.
В январе 2026 года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что ситуация в сфере борьбы с коррупцией в Китае остается напряженной, а задача по искоренению очагов и условий для коррупции является многосложной. Он сравнил коррупцию с "тигром, преграждающим путь развитию партии и страны", и призвал решительно искоренять взяточничество.