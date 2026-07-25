Один сотрудник кировского завода, числившийся погибшим при ударе ВСУ, жив

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Один из сотрудников завода в Кирове, считавшийся погибшим при ударе ВСУ, выжил, сообщил губернатор Александр Соколов.

Соколов уточнил, что 13 человек находятся в больнице, еще 14 получили амбулаторную помощь. Состояние одного раненого крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь.