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Один сотрудник кировского завода, числившийся погибшим при ударе ВСУ, жив - РИА Новости, 25.07.2026
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10:59 25.07.2026 (обновлено: 12:56 25.07.2026)
Один сотрудник кировского завода, числившийся погибшим при ударе ВСУ, жив

Соколов: один из числившихся погибшими при ракетном ударе по заводу в Кирове жив

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Один из сотрудников кировского завода, считавшийся погибшим при ударе ВСУ, выжил.
  • Всего жертвами атаки стали пять человек, известно о 27 пострадавших.
  • 13 человек находятся в больнице, еще 14 получили амбулаторную помощь.
  • Состояние одного раненого крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Один из сотрудников завода в Кирове, считавшийся погибшим при ударе ВСУ, выжил, сообщил губернатор Александр Соколов.
«
"Слава Богу, погибших на месте не шесть, а пять человек. Один из работников предприятия, числящийся пропавшим под завалами, не выходивший на связь, жив", — написал он на платформе "Макс".
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В Кирове помогут семьям погибших при ракетной атаке на предприятие
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Украинские военные накануне атаковали предприятие в Кирове. Помимо погибших, сообщалось о 27 пострадавших.
Соколов уточнил, что 13 человек находятся в больнице, еще 14 получили амбулаторную помощь. Состояние одного раненого крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь.
В Кировской области объявили трехдневный траур, 25, 26 и 27 июля будут приспущены флаги, приостановлены развлекательные мероприятия и усилены меры безопасности.
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