Один сотрудник кировского завода, числившийся погибшим при ударе ВСУ, жив

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Один из сотрудников кировского завода, считавшийся погибшим при ударе ВСУ, выжил.
- Всего жертвами атаки стали пять человек, известно о 27 пострадавших.
- 13 человек находятся в больнице, еще 14 получили амбулаторную помощь.
- Состояние одного раненого крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Один из сотрудников завода в Кирове, считавшийся погибшим при ударе ВСУ, выжил, сообщил губернатор Александр Соколов.
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"Слава Богу, погибших на месте не шесть, а пять человек. Один из работников предприятия, числящийся пропавшим под завалами, не выходивший на связь, жив", — написал он на платформе "Макс".
Украинские военные накануне атаковали предприятие в Кирове. Помимо погибших, сообщалось о 27 пострадавших.
Соколов уточнил, что 13 человек находятся в больнице, еще 14 получили амбулаторную помощь. Состояние одного раненого крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь.
В Кировской области объявили трехдневный траур, 25, 26 и 27 июля будут приспущены флаги, приостановлены развлекательные мероприятия и усилены меры безопасности.
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