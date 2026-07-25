Рейтинг@Mail.ru
В Кировской области объявили трехдневный траур - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:56 25.07.2026 (обновлено: 08:45 25.07.2026)
В Кировской области объявили трехдневный траур

В Кировской области после гибели шести человек объявили трехдневный траур

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТраур
Траур - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Траур. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кировской области объявлен трехдневный траур 25, 26 и 27 июля после ракетного удара по местному предприятию.
  • В результате атаки погибли шесть человек, еще 32 пострадали.
  • На время траура будут приспущены флаги, приостановлены развлекательные мероприятия и усилены меры безопасности.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июл — РИА Новости. В Кировской области объявили трехдневный траур после ракетного удара, жертвами которого стали шесть человек, сообщил глава региона Александр Соколов.
"Подписал указ об объявлении трехдневного траура 25, 26 и 27 июля в память о погибших в результате террористической атаки киевского режима на предприятие Кирова", — написал он в канале на платформе "Макс".
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
В Кирове помогут семьям погибших при ракетной атаке на предприятие
Вчера, 12:55
В эти дни будут приспущены флаги.
"Телерадиокомпаниям рекомендовано воздержаться от трансляции развлекательных передач. Будут также приостановлены спортивные, культурные, зрелищные мероприятия, приняты дополнительные меры безопасности в местах массового нахождения людей", — заявил губернатор.
ВСУ накануне нанесли ракетные удары по предприятию в Кирове. Погибли шесть человек, еще 26 пострадали.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Кировская областьОбществоАлександр СоколовКиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала