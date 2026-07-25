Краткий пересказ от РИА ИИ В Кировской области объявлен трехдневный траур 25, 26 и 27 июля после ракетного удара по местному предприятию.

В результате атаки погибли шесть человек, еще 32 пострадали.

На время траура будут приспущены флаги, приостановлены развлекательные мероприятия и усилены меры безопасности.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июл — РИА Новости. В Кировской области объявили трехдневный траур после ракетного удара, жертвами которого стали шесть человек, сообщил глава региона Александр Соколов.

"Подписал указ об объявлении трехдневного траура 25, 26 и 27 июля в память о погибших в результате террористической атаки киевского режима на предприятие Кирова", — написал он в канале на платформе "Макс"

В эти дни будут приспущены флаги.

"Телерадиокомпаниям рекомендовано воздержаться от трансляции развлекательных передач. Будут также приостановлены спортивные, культурные, зрелищные мероприятия, приняты дополнительные меры безопасности в местах массового нахождения людей", — заявил губернатор.