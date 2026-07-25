В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве и ряде областей Украины в субботу утром объявлена воздушная тревога.
- Сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины в субботу утром, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.