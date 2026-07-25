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В Омске откроют самый большой фонтан в Зауралье, заявил Хоценко - РИА Новости, 25.07.2026
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21:44 25.07.2026
В Омске откроют самый большой фонтан в Зауралье, заявил Хоценко

Хоценко: самый большой фонтан в Зауралье откроют на набережной в Омске в августе

© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Омской областиГубернатор Омской области Виталий Хоценко
Губернатор Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В августе на набережной в Омске будет открыт самый большой фонтан в Зауралье.
  • Проект строительства набережной получил поддержку главы Сбербанка Германа Грефа, а также Александра Дюкова и других компаний.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Самый большой фонтан в Зауралье будет открыт на набережной в Омске в августе, сообщил глава Омской области Виталий Хоценко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Хоценко рассказал, что в Омске идет строительство новой набережной, которое изначально планировали завершить к XXII Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана, однако мероприятие перенесли.
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"Форум же должен был быть изначально 20 августа. Мы старались успеть к 25 июля, но немножко не получилось. 20 августа это будет один из лучших объектов в стране. И самый большой фонтан за Уралом", - сообщил Хоценко.
Он отметил поддержку проекта главой Сбербанка Германом Грефом, который учился в Омском госуниверситете.
"Не жадничает?" - спросил Путина у Хоценко о Грефе.
"Не жадничает, очень сильно помогает. И (гендиректор "Газпром нефти" - ред.) Александр Валерьевич Дюков , и "Нацпроектстрой", и группа компаний "Титан", - ответил губернатор.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля.
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