В Омске откроют самый большой фонтан в Зауралье, заявил Хоценко

Краткий пересказ от РИА ИИ В августе на набережной в Омске будет открыт самый большой фонтан в Зауралье.

Проект строительства набережной получил поддержку главы Сбербанка Германа Грефа, а также Александра Дюкова и других компаний.

ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Самый большой фонтан в Зауралье будет открыт на набережной в Омске в августе, сообщил глава Омской области Виталий Хоценко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Хоценко рассказал, что в Омске идет строительство новой набережной, которое изначально планировали завершить к XXII Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана, однако мероприятие перенесли.

"Форум же должен был быть изначально 20 августа. Мы старались успеть к 25 июля, но немножко не получилось. 20 августа это будет один из лучших объектов в стране. И самый большой фонтан за Уралом", - сообщил Хоценко.

Он отметил поддержку проекта главой Сбербанка Германом Грефом, который учился в Омском госуниверситете.

"Не жадничает?" - спросил Путина у Хоценко о Грефе.

"Не жадничает, очень сильно помогает. И (гендиректор "Газпром нефти" - ред.) Александр Валерьевич Дюков , и "Нацпроектстрой", и группа компаний "Титан", - ответил губернатор.