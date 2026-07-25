Команда Сергачева обыграла команду Панарина в "Матче года"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Команда Михаила Сергачева одержала победу над командой Артемия Панарина в «Матче года» по буллитам.
- Основное время встречи в Санкт-Петербурге завершилось со счетом 9:9.
- «Матч года» впервые состоялся в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Команда Михаила Сергачева по буллитам одержала победу над командой Артемия Панарина в "Матче года" с участием российских хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Основное время встречи в Санкт-Петербурге, которую посетили 20853 зрителя, завершилось со счетом 9:9. В составе команды Панарина шайбы забросили Матвей Мичков (16, 29, 37-я минуты), Василий Подколзин (17), Павел Минтюков (24), Александр Никишин (26), Рушан Рафиков (30) и Дмитрий Яшкин (48), также голом отметился сам капитан (33). У соперников отличились Прохор Полтапов (17), Дмитрий Симашев (19), Кирилл Марченко (20, 23), Сергачев (40), Александр Овечкин (41), Матвей Гридин (42), Егор Сурин (46) и Александр Романов (58).
В серии буллитов победу одержала команда Сергачева. Единственный буллит реализовал белорусский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Алексей Протас.
"Матч года" был проведен третий год подряд и впервые состоялся в Санкт-Петербурге на "СКА Арене". В 2026 году организаторы провели драфт и разделили хоккеистов на две смешанные команды, капитанами которых стали защитник "Юты Маммот" Сергачев и нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Панарин.