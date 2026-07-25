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Команда Сергачева обыграла команду Панарина в "Матче года" - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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Хоккей
 
21:06 25.07.2026 (обновлено: 21:21 25.07.2026)
Команда Сергачева обыграла команду Панарина в "Матче года"

Команда Овечкина победила в "Матче года" в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Команда Михаила Сергачева одержала победу над командой Артемия Панарина в «Матче года» по буллитам.
  • Основное время встречи в Санкт-Петербурге завершилось со счетом 9:9.
  • «Матч года» впервые состоялся в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Команда Михаила Сергачева по буллитам одержала победу над командой Артемия Панарина в "Матче года" с участием российских хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Основное время встречи в Санкт-Петербурге, которую посетили 20853 зрителя, завершилось со счетом 9:9. В составе команды Панарина шайбы забросили Матвей Мичков (16, 29, 37-я минуты), Василий Подколзин (17), Павел Минтюков (24), Александр Никишин (26), Рушан Рафиков (30) и Дмитрий Яшкин (48), также голом отметился сам капитан (33). У соперников отличились Прохор Полтапов (17), Дмитрий Симашев (19), Кирилл Марченко (20, 23), Сергачев (40), Александр Овечкин (41), Матвей Гридин (42), Егор Сурин (46) и Александр Романов (58).
В серии буллитов победу одержала команда Сергачева. Единственный буллит реализовал белорусский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Алексей Протас.
"Матч года" был проведен третий год подряд и впервые состоялся в Санкт-Петербурге на "СКА Арене". В 2026 году организаторы провели драфт и разделили хоккеистов на две смешанные команды, капитанами которых стали защитник "Юты Маммот" Сергачев и нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Панарин.
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