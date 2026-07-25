Команда Сергачева обыграла команду Панарина в "Матче года"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Команда Михаила Сергачева по буллитам одержала победу над командой Артемия Панарина в "Матче года" с участием российских хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Матч года" был проведен третий год подряд и впервые состоялся в Санкт-Петербурге на "СКА Арене". В 2026 году организаторы провели драфт и разделили хоккеистов на две смешанные команды, капитанами которых стали защитник "Юты Маммот" Сергачев и нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Панарин.