Рейтинг@Mail.ru
Российский хоккеист "Филадельфии" Гребенкин избежал операции - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:52 25.07.2026 (обновлено: 08:11 25.07.2026)
Российский хоккеист "Филадельфии" Гребенкин избежал операции

Гребенкин избежал операции и готовится к тренировочному лагерю с "Филадельфией"

© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Филадельфия Флайерз" Российский нападающий "Филадельфии Флайерз" Никита Гребенкин
Российский нападающий Филадельфии Флайерз Никита Гребенкин - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Филадельфия Флайерз"
Российский нападающий "Филадельфии Флайерз" Никита Гребенкин . Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающему клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Никите Гребенкину не потребовалась операция.
  • Игрок будет готов к тренировочному сбору команды в сентябре.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российскому нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" Никите Гребенкину не потребовалась операция, он будет готов к тренировочному сбору команды в сентябре, сообщает журналист Чарли О'Коннор в соцсети Х.
По информации источников журналиста в команде, игрок чувствует себя хорошо и будет полностью здоров и готов к тренировочному сбору в сентябре.
Отмечается, что за следующие 1,5 месяца может случиться рецидив повреждения, но на данный момент все выглядит хорошо. Операция не потребовалась.
Гребенкину 23 года, он является воспитанником магнитогорского "Металлурга". В прошедшем сезоне НХЛ спортсмен сыграл 55 матчей и набрал 14 очков (4 гола + 10 ассистов). В марте он получил травму и пропустил остаток сезона.
Вячеслав Бутеец - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
"Шанхайские драконы" арендовали вратаря из НХЛ
24 июля, 17:44
 
ХоккейСпортФиладельфия ФлайерзНациональная хоккейная лига (НХЛ)Никита Гребенкин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Енисей
    Велес
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ленинградец
    Урал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Ахмат
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    СКА-Хабаровск
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    Шинник
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Арсенал Тула
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Ростов
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Краснодар
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала