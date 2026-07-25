Российский хоккеист "Филадельфии" Гребенкин избежал операции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающему клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Никите Гребенкину не потребовалась операция.
- Игрок будет готов к тренировочному сбору команды в сентябре.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российскому нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" Никите Гребенкину не потребовалась операция, он будет готов к тренировочному сбору команды в сентябре, сообщает журналист Чарли О'Коннор в соцсети Х.
По информации источников журналиста в команде, игрок чувствует себя хорошо и будет полностью здоров и готов к тренировочному сбору в сентябре.
Отмечается, что за следующие 1,5 месяца может случиться рецидив повреждения, но на данный момент все выглядит хорошо. Операция не потребовалась.
Гребенкину 23 года, он является воспитанником магнитогорского "Металлурга". В прошедшем сезоне НХЛ спортсмен сыграл 55 матчей и набрал 14 очков (4 гола + 10 ассистов). В марте он получил травму и пропустил остаток сезона.
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