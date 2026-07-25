Хэмилтон получил штраф по итогам квалификации Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон получил штраф в три позиции на стартовой решетке Гран-при Венгрии за то, что помешал Оскару Пиастри из "Макларена" во время квалификации.
- По итогам квалификации Хэмилтон показал второе время, однако после штрафа будет стартовать пятым.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Британский пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон получил штраф в три позиции на стартовой решетке Гран-при Венгрии "Формулы-1" за то, что помешал австралийцу Оскару Пиастри из "Макларена" во время квалификации, сообщается на странице Международной автомобильной федерации (FIA) в соцсети X.
Инцидент произошел в первом повороте в финальном сегменте квалификации. Хэмилтон, завершивший быстрый круг, двигался со значительно меньшей скоростью по гоночной траектории, когда к нему приближался Пиастри. Австралиец был вынужден выехать за пределы трассы и прервать быстрый круг. Хэмилтон объяснил стюардам, что получил радиосообщение команды слишком поздно и не видел болид Пиастри в зеркалах.
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25 июля, 18:10
По итогам субботней квалификации Хэмилтон показал второе время, однако после штрафа будет стартовать пятым. Второе место на стартовой решетке займет монегаск Шарль Леклер на "Феррари", третье - итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли, четвертое - Пиастри. Поул-позицию завоевал действующий чемпион "Формулы-1" британец Ландо Норрис на "Макларене".
Гонка пройдет в воскресенье и начнется в 16:00 мск.