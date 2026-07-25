Хэмилтон получил штраф по итогам квалификации Гран-при Венгрии "Формулы-1"

По итогам субботней квалификации Хэмилтон показал второе время, однако после штрафа будет стартовать пятым. Второе место на стартовой решетке займет монегаск Шарль Леклер на "Феррари", третье - итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли, четвертое - Пиастри. Поул-позицию завоевал действующий чемпион "Формулы-1" британец Ландо Норрис на "Макларене".