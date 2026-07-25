С участием России Олимпиада была бы совсем другой, считает Капризов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский нападающий клуба НХЛ «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов выразил желание вновь играть за сборную России на международных соревнованиях.
- Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок.
- Капризов примет участие в благотворительном Матче года 25 июля в Санкт-Петербурге.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов рассказал, что с участием сборной России Олимпийские игры 2026 года были бы совсем другими.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В мае президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.
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"Конечно, скучаю. Даже элементарно: если вылетаешь из плей-офф, можно было бы еще за сборную поехать поиграть. У тебя там родственники, друзья могут посмотреть, как ты играешь вживую. А сейчас сезон заканчивается - и все. Конечно, хочется играть. Все пацаны хотят играть. Думаю, и ребята из других сборных тоже хотят, чтобы Россия играла. Потому что с Россией Олимпиада была бы совсем другой", - рассказал Капризов журналистам.
Капризов 25 июля сыграет за команду Артемия Панарина в благотворительном Матче года с участием игроков НХЛ и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на "СКА Арене".
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