С участием России Олимпиада была бы совсем другой, считает Капризов

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"Конечно, скучаю. Даже элементарно: если вылетаешь из плей-офф, можно было бы еще за сборную поехать поиграть. У тебя там родственники, друзья могут посмотреть, как ты играешь вживую. А сейчас сезон заканчивается - и все. Конечно, хочется играть. Все пацаны хотят играть. Думаю, и ребята из других сборных тоже хотят, чтобы Россия играла. Потому что с Россией Олимпиада была бы совсем другой", - рассказал Капризов журналистам.