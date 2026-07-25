Путин рассказал о применении ИИ для оптимизации транспортных цепочек в ЕАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин сообщил о возможности использования искусственного интеллекта для оптимизации транспортных цепочек и безбумажного мониторинга движения грузов в ЕАЭС.
- Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран, который проходит в Омске 24-25 июля.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта могут быть задействованы для выстраивания оптимальных транспортных цепочек и безбумажного мониторинга движения грузов в ЕАЭС, сообщил президент России Владимир Путин.
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
"В стадии проработки находится перспективная инициатива по формированию евразийского цифрового транспортного коридора. Речь идет о задействовании технологий искусственного интеллекта для выстраивания оптимальных транспортных цепочек и безбумажного мониторинга движения грузов", - сказал Путин, выступая на форуме.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля.