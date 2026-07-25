Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о применении ИИ для оптимизации транспортных цепочек в ЕАЭС - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 25.07.2026
Путин рассказал о применении ИИ для оптимизации транспортных цепочек в ЕАЭС

Путин: ИИ могут применить для создания оптимальных транспортных цепочек в ЕАЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин сообщил о возможности использования искусственного интеллекта для оптимизации транспортных цепочек и безбумажного мониторинга движения грузов в ЕАЭС.
  • Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран, который проходит в Омске 24-25 июля.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта могут быть задействованы для выстраивания оптимальных транспортных цепочек и безбумажного мониторинга движения грузов в ЕАЭС, сообщил президент России Владимир Путин.
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
"В стадии проработки находится перспективная инициатива по формированию евразийского цифрового транспортного коридора. Речь идет о задействовании технологий искусственного интеллекта для выстраивания оптимальных транспортных цепочек и безбумажного мониторинга движения грузов", - сказал Путин, выступая на форуме.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля.
Президент России Владимир Путин во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Путин заявил, что Россия в состоянии выделить ресурсы на развитие ИИ
28 мая, 18:31
 
ТехнологииРоссияКазахстанОмскВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала