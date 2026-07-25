Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске

Путин рассказал о применении ИИ для оптимизации транспортных цепочек в ЕАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин сообщил о возможности использования искусственного интеллекта для оптимизации транспортных цепочек и безбумажного мониторинга движения грузов в ЕАЭС.

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран, который проходит в Омске 24-25 июля.

ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта могут быть задействованы для выстраивания оптимальных транспортных цепочек и безбумажного мониторинга движения грузов в ЕАЭС, сообщил президент России Владимир Путин.

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

"В стадии проработки находится перспективная инициатива по формированию евразийского цифрового транспортного коридора. Речь идет о задействовании технологий искусственного интеллекта для выстраивания оптимальных транспортных цепочек и безбумажного мониторинга движения грузов", - сказал Путин, выступая на форуме.