Россияне завоевали серебро и бронзу на ЧМ по академической гребле до 23 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Елена Лушина и Екатерина Гусева заняли второе место в женской двойке без рулевого на чемпионате мира по академической гребле среди молодежи в Дуйсбурге.
- Татьяна Черкасова и Александра Григорьева завоевали бронзу в парных двойках на том же чемпионате.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские спортсмены завоевали серебро и бронзу на чемпионате мира по академической гребле среди молодежи в возрасте до 23 лет, который проходит в Дуйсбурге (Германия).
В женской двойке без рулевого Елена Лушина и Екатерина Гусева заняли второе место с результатом 7 минут 18,14 секунды. Первыми стали австралийки Люси Сирл и Имоджен Грей (7.08,64), третьими - француженки Жанна Селье и Луиза Динар (7.22,93).
Другие россиянки, Татьяна Черкасова и Александра Григорьева, завоевали бронзу в парных двойках с результатом 7 минут 0,76 секунды. Первое место заняли представительницы Греции Димитра Конту и Элени Диавати (6.59,14), далее расположились польки Анна Хлибенко и Юлия Рогиевич (6.59,83).
Международная федерация гребного спорта (World Rowing) допускает российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.