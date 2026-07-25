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Россияне завоевали серебро и бронзу на ЧМ по академической гребле до 23 лет - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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14:10 25.07.2026
Россияне завоевали серебро и бронзу на ЧМ по академической гребле до 23 лет

Россияне завоевали медали на ЧМ по академической гребле среди молодежи до 23 лет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАкадемическая гребля
Академическая гребля - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Елена Лушина и Екатерина Гусева заняли второе место в женской двойке без рулевого на чемпионате мира по академической гребле среди молодежи в Дуйсбурге.
  • Татьяна Черкасова и Александра Григорьева завоевали бронзу в парных двойках на том же чемпионате.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские спортсмены завоевали серебро и бронзу на чемпионате мира по академической гребле среди молодежи в возрасте до 23 лет, который проходит в Дуйсбурге (Германия).
В женской двойке без рулевого Елена Лушина и Екатерина Гусева заняли второе место с результатом 7 минут 18,14 секунды. Первыми стали австралийки Люси Сирл и Имоджен Грей (7.08,64), третьими - француженки Жанна Селье и Луиза Динар (7.22,93).
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Другие россиянки, Татьяна Черкасова и Александра Григорьева, завоевали бронзу в парных двойках с результатом 7 минут 0,76 секунды. Первое место заняли представительницы Греции Димитра Конту и Элени Диавати (6.59,14), далее расположились польки Анна Хлибенко и Юлия Рогиевич (6.59,83).
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