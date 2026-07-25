Соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Архивное фото

Соревнования по гребле на байдарках и каноэ

Российские гребцы завоевали два золота на ЧЕ среди юниоров и молодежи

Краткий пересказ от РИА ИИ Россияне завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи и юниоров в Сегеде (Венгрия).

Золотые медали среди юниоров завоевали Иван Некрасов в соревновании байдарок-одиночек и Александр Минеев в соревновании каноэ-одиночек, серебро среди спортсменов до 23 лет выиграл Дмитрий Авдеев в заезде байдарок-одиночек, бронзовые медали в соревновании каноэ-двоек завоевали Максим Каратаев и Матвей Арсенов.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россияне завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи и юниоров, который проходит в Сегеде (Венгрия).

У юниоров золотую медаль в соревновании байдарок-одиночек на дистанции 1000 метров завоевал россиянин Иван Некрасов. На дистанции 1000 м среди каноэ-одиночек первым стал россиянин Александр Минеев.

В соревновании до 23 лет серебро в заезде байдарок-одиночек на 1000 метров завоевал россиянин Дмитрий Авдеев, на каноэ-двойках на той же дистанции бронзовые медали завоевали россияне Максим Каратаев и Матвей Арсенов.