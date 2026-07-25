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Российские гребцы завоевали два золота на ЧЕ среди юниоров и молодежи - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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12:54 25.07.2026
Российские гребцы завоевали два золота на ЧЕ среди юниоров и молодежи

Гребцы из РФ взяли два золота, серебро и бронзу на ЧЕ среди юниоров и молодежи

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСоревнования по гребле на байдарках и каноэ
Соревнования по гребле на байдарках и каноэ - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи и юниоров в Сегеде (Венгрия).
  • Золотые медали среди юниоров завоевали Иван Некрасов в соревновании байдарок-одиночек и Александр Минеев в соревновании каноэ-одиночек, серебро среди спортсменов до 23 лет выиграл Дмитрий Авдеев в заезде байдарок-одиночек, бронзовые медали в соревновании каноэ-двоек завоевали Максим Каратаев и Матвей Арсенов.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россияне завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи и юниоров, который проходит в Сегеде (Венгрия).
У юниоров золотую медаль в соревновании байдарок-одиночек на дистанции 1000 метров завоевал россиянин Иван Некрасов. На дистанции 1000 м среди каноэ-одиночек первым стал россиянин Александр Минеев.
В соревновании до 23 лет серебро в заезде байдарок-одиночек на 1000 метров завоевал россиянин Дмитрий Авдеев, на каноэ-двойках на той же дистанции бронзовые медали завоевали россияне Максим Каратаев и Матвей Арсенов.
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